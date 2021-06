Santa Fe de la Laguna, Michoacán: tierra de maestros artesanos milenarios (FOTOS)

El poblado de Santa Fe de la Laguna, a 40 minutos de Morelia, Michoacán, es reconocido internacionalmente por la majestuosidad de la obra que sus maestros artesanos purépechas crean con su dominio de las técnicas ancestrales que han sido legadas de generación a generación. Uno de ellos es don Manuel Jerónimo Reyes, quien se especializa en candelabros de barro vidriado.

Don Manuel heredó el amor a la alfarería de su abuelo, don Venturo Reyes, a quien solía acercársele cuando lo veía preparar y trabajar el barro. Él era uno de los pocos artesanos que en esos ayeres se dedicaba a tal oficio.

Don Manuel Jerónimo Reyes, artesano de Santa Fe de la Laguna, Michoacán Foto: Raúl Campos

"Empecé a trabajar el barro y las artesanías desde los 12 años, cuando mi abuelito bajaba del cerro con su almuerzo; se sentaba a trabajar y yo me le arrimaba. Él hacía poncheras en el taller y yo lo veía… así aprendí. Luego con mi mamá ya empecé a hacer la artesanía, íbamos a la feria de Pátzcuaro y vendíamos candelabros de una sola vela", contó don Manuel a La Razón.

Te puede interesar Los mejores lugares para hacer ecoturismo en México

Más medio siglo después, a sus 63 años don Manuel sigue haciendo candelabros, pero no sólo para una vela única, sino hasta 25. También es un experto en incensarios, ollas y demás objetos utilitarios. Incluso, hace algunos años ganó un concurso gracias a un ajedrez que modeló.

"Siempre cuando me piden una cosa hago otro de más para ofrecerlo aparte. Me gusta usar mucho el motivo de los pájaros, pues para mi representan la libertad. Aunque igual uso los pescados y mariposas monarca, porque son representativos de la región… o si me traen una foto de algo, yo lo replico", detalló.

Algunas de las piezas que se elabora don Manuel Raúl Campos

Don Manuel obtiene su materia prima, barro rojo y blanco, de las faldas de un par de cerros situados a uno y dos kilómetros de su hogar, en el centro de Santa Fe de la Laguna. Este material lo debe dejar secar al sol al menos tres días, tras lo cual lo pulveriza y crea la pasta de moldeado

Para cortar los pedazos de barro y hacer algunos detalles utiliza crin de caballo, pues su delgadez y firmeza le permiten trabajar sin que ésta se truene. Además, pule cada una de su obra con piedras que ha ido encontrando en sus andares. Una vez que la base de la pieza está lista, detalló, la hornea y tras ello le agrega los detalles y vuelve a hornear.

Algunas de las piezas que se elabora don Manuel Foto: Raúl Campos

Finalmente, le aplica a las piezas un barniz que contiene óxido de cobalto, para que adquieran una tonalidad negra brillosa, y las hornea una última vez. Hacer una obra es arduo y le lleva al menos una semana.

El resultado son hermosos candelabros repletos de intrincados y finos detalles esculpidos completamente a pulso, cuya luminiscencia azul y negra les hacen emanar un aura de majestuosidad milenaria.

te puede interesar Turismo de bienestar crece en México a pasos agigantados

Don Manuel le heredó el amor a la alfarería a su hijo José Manuel, tal y como su abuelo Venturo hizo con él. Juntos llevan el taller familiar, el cual, además de ser su fuente total y única de ingresos, ce como una manera de mantener vivo el legado artesanal purépechas.

Es seguir manteniendo viva la tradición, lo hacía mi abuelito y yo se lo enseñé a mi hijo y así seguirá el ciclo Manuel Jerónimo Reyes, artesano de Santa Fe de la Laguna

Algunas de las piezas que se elabora don Manuel Foto: Raúl Campos

Y aunque la pandemia ha significado un duro golpe a sus finanzas, don Manuel y su hijo se han aventurado a la venta online, abriendo su propia página de Facebook, la cual dice ha acercado su trabajo a miles de personas.

Si deseas conocer su vida, obra y taller puedes visitarlo en Hiquingaje s/n, Santa Fe de la Laguna, Michoacán. Puedes llegar si previa cita, don Manuel te recibirá como en su casa. Pero te recomendamos contratar a un guía y planear un tour para visitar los hogares de diversos artesanos en http://michoacan.travel/es/.