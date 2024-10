Estos son los beneficios de escuchar música tras tener una operación

A la música se le conoce como el arte de combinar sonidos, ya sea producidos por la voz humana o por algunos instrumentos. Asimismo, también se puede caracterizar por ser un lenguaje universal, que no solo es capaz de entrar por los oídos del ser humano, sino también de despertar emociones, sensaciones y hasta recuerdos.

La música se transmite a través de ondas, así como el aire o el agua, y tal vez por ello cause grandes sensaciones en el ser humano. Sin duda alguna, es uno de los artes más emblemáticos, no existe un individuo sobre la tierra que no disfrute de una buena melodía, y al parecer no solo satisface los gustos de las personas, sino también aporta para el bienestar de la humanidad.

El dolor y la ansiedad se puede disminuir con la música. Foto: Pixabay / Christoph Schütz

¿La música tiene beneficios para que una persona se recupere de una herida?

De acuerdo con un estudio presentado por el Congreso anual del Colegio de Cirujanos de Estados Unidos, escuchar música puede ser la medicina perfecta para acelerar la recuperación de una intervención quirúrgica, puesto que se reduce la sensación de dolor, la ansiedad, y la frecuencia cardiaca de los pacientes.

Investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de California Northstate, analizaron los estudios sobre el potencial de la música para ayudar a la gente a recuperarse de una intervención quirúrgica. Asimismo, para este hallazgo, se dice que se han revisado 3,736 trabajos científicos, de los cuales 35 incluyen datos más precisos sobre el impacto de dicho arte.

Especialmente, los 35 trabajos mostraron que los beneficios de la música, son la reducción de la sensación del dolor y la ansiedad. Además, dichas investigaciones concluyeron que a través de las melodías, se facilita la recuperación de los pacientes principalmente en cuatro ámbitos, los cuales son:

Reducción significativa del dolor: Las personas que escucharon música, sintieron menos tormento al día siguiente de la intervención quirúrgica. De acuerdo a dos baremos de medición científicos, la Escala de Calificación Numérica (alrededor de un 19% de reducción) y la Escala Visual Analógica (alrededor de un 7%).

Los niveles de ansiedad: Según los datos del estudio, el nivel de inquietud se redujo un 3%.

Reducción de narcóticos: Los pacientes que escucharon música consumieron menos de la mitad de morfina. Los que no escucharon melodías ingirieron 1.654 miligramos, pero los que si percibieron sonidos solo procesaron 0.758.

Reducción frecuencia cardíaca: Una disminución de los latidos, alrededor de 4.5 latidos menos por minuto en comparación de los pacientes que no lo hicieron. ​

Sin embargo, Shehzaib Raes, uno de los investigadores de la Universidad de California indicó que, "aunque no podemos sostener específicamente que los pacientes sientan menos dolor, los estudios coinciden en que los pacientes perciben que sientes menos dolor, y eso es igual de importante".

Finalmente, declaró Raes, "Creemos que la música puede ayudar a la gente a diferentes formas después de una cirugía, se ha probado que reconforma y hace sentir al paciente como si estuviera en un lugar familiar, y estos dos factores son fundamentales en la recuperación".