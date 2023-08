Tuhabi, el marketplace de vivienda usada

Miles de personas buscan vender o comprar una vivienda de segundo uso en el país; sin embargo, hacerlo no siempre es fácil, debido a la desinformación que existe, el extenso papeleo a realizar y los riesgos de ser víctima de un fraude.

Bajo la premisa de simplificar y hacer más seguro este proceso, en julio del 2021 nació Tuhabi, la principal plataforma inmobiliaria de Latinoamérica. A la fecha, la empresa ha realizado 30 mil transacciones de compra y venta, de las cuales 15 mil son en México y el resto, en Colombia, dice su director general, Gerardo Fernández, en entrevista con La Razón, quien añade que para 2023 buscan duplicar el tamaño de la compañía.

La vivienda es el mayor activo no financiero para los mexicanos; no obstante, la oportunidad de mejorar este patrimonio es limitada. En el país, una persona se cambia de casa una vez en su vida, porque las circunstancias “están bien difíciles”, mientras que en economías desarrolladas, donde hay información, los trámites son más fáciles y existe un mayor acceso al financiamiento, se mudan entre seis y siete veces, con un impacto benéfico para el crecimiento, comenta. El marketplace de vivienda usada promete que en 10 días compra tu casa de forma segura y a un precio justo, el mejor del mercado.

La proptech (empresa tecnológica inmobiliaria) captó recursos por más de 540 millones de dólares, entre deuda y financiamiento, los cuales capitalizará para crecer en el mercado nacional y de Latinoamérica.

¿Qué hace Tuhabi? Detectamos una oportunidad gigantesca desde el punto de vista del consumidor final, donde, en mercados como el nuestro, es bien complicado poder tomar decisiones inmobiliarias de cambiarte de casa, de tener acceso a liquidez, de tener información para poder tomar mejores decisiones y es ahí donde nace Tuhabi, con esa visión de empoderar a las familias, de ayudarlas a que puedan hacer este proceso mucho más rápido, más fácil, más sencillo y a través de una institución confiable.

En Tuhabi ayudamos a las familias a comprar o vender su casa y a tener acceso a liquidez a través de tecnología e información en el mercado inmobiliario de vivienda usada. Nuestro modelo es: nosotros compramos las propiedades, las remodelamos y las vendemos. Además, tenemos un área que se llama Habicredit para agilizar el proceso de solicitud y aprobación de créditos hipotecarios.

La firma tiene un centro de atención personalizada en la CDMX. Foto: Especial

¿Sólo comercializan vivienda usada? El enfoque principal es ayudar a las familias en el tema de vivienda usada. A principios del 2022 adquirimos la empresa Tu Cantón, donde trabajamos con unidades nuevas. Aún tenemos parte de ese negocio, pero el objetivo de Tuhabi es propiedad de segundo uso.

La vivienda nueva tiene más facilidades con los bancos, con la información, y los usuarios de vivienda usada, tanto para compra como para venta, están totalmente desinformados, desprotegidos, no hay nadie que los ayude, los oriente, y justo nosotros estamos para eso, para darles información del mercado, para que sepan cuánto es el valor de su propiedad.

¿Cuál es el rango de precios que manejan? Estamos enfocados en el segmento que va de interés social hasta residencial, en unidades desde 300 mil pesos y hasta 4 millones de pesos; en estos niveles somos expertos, además de que casi 90 por ciento de los mexicanos busca y vende inmuebles en ese rango.

¿Cuántas viviendas venden y compran al año? Hemos atendido a 30 mil familias en estos dos años; en México son 15 mil y en Colombia, el resto. El ticket promedio es de entre uno y 1.5 millones de pesos.

¿El aumento en las tasas de interés afecta la operación? Hemos notado diferentes escenarios versus lo que veíamos hace un par de años atrás. La tasa de interés ha subido, pero no en la misma proporción que la del Banco de México. Seguimos con una tasa de interés bancaria aceptable dentro de los rangos. El año pasado cerró en 10.50 por ciento, ahora estamos cercanos a 11 por ciento. Lo que sí hemos notado es que la inflación ha encarecido las casas nuevas, porque cuesta más hacerlas.

¿La empresa está en todos los estados? Estamos en Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Guadalajara, Monterrey, Veracruz, Quintana Roo y Mérida. En los próximos años, el plan es enfocarnos en las ciudades con una población superior a un millón de habitantes.

¿Cuál es el papel de Banorte en la compañía? Es nuestro inversionista, nuestro socio, es con el que trabajamos para ofrecer nuestros créditos hipotecarios. Sin embargo, si el cliente necesita cualquier otra institución bancaria o Infonavit y Fovissste, podemos hacer el trámite.

¿Qué necesito para vender mi casa con ustedes? Para cumplir con los estándares de Infonavit, debe de tener menos de 50 años, valer menos de cuatro millones de pesos y estar dentro de nuestras zonas Tuhabi, que es donde conocemos el mercado, tenemos información y le podemos ofrecer un precio justo. Si no cumple con esas tres características, por el momento, no podemos ayudarlos.

No tengo escrituras, ¿puedo recurrir a ustedes? Lo que hacemos es ayudarlos a esos procesos, pero necesitamos cumplir con toda la ley y pagar los impuestos correspondientes. Si una propiedad no tiene escritura, nosotros no podemos comprarla. Le ayudamos al cliente en el proceso, para después adquirirla. No es una limitante.

¿El trámite es en línea? Estamos enfocando nuestro esfuerzo para que todo sea en temas tecnológicos, puedes meterte a la pagina de la empresa a hacer la solicitud y llenar un cuestionario bastante rápido para conocer la información necesaria. Sin embargo, sabemos que hay clientes que no son tan tecnológicos y tenemos un centro de experiencia que está en la colonia Condesa, ahí pueden asesorarse y hacer el trámite.

¿Cuánto tarda, en promedio, en venderse una casa? En 10 días la compramos y nosotros tardamos en venderla menos de tres meses, aproximadamente.