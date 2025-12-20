Construcción, con ligero repunte: 0.1%

El valor de la producción del sector Construcción, en octubre de 2025, presentó ligero aumento en términos reales de 0.1 por ciento a tasa mensual, aunque es muestra una disminución de 14.0 por ciento a tasa anual, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC).

En la encuesta compartida por medio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), es visible que el leve repunte del valor de producción en octubre, a razón de una décima porcentual, refleja una tendencia negativa en este sector, ya que en septiembre anterior el indicador mostró retroceso del orden de 1.4 por ciento, para agosto cayó a razón de 2.8 por ciento, y en junio tuvo caída de 1.8 por ciento.

Fue durante julio de este año cuando el valor de la producción obtuvo su mayor repunte anual, con incremento de 0.9 por ciento, sin embargo, refleja un porcentaje menor si es comparado con el mes de enero, cuando se presentó la mayor caída del sector, mostrando 3.7 por ciento de disminución.

La tendencia en el sector Construcción es similar al personal ocupado total en las empresas constructoras, este indicador creció 0.2 por ciento en octubre a tasa mensual, pero mostró caída en comparativo interanual en el mismo mes, por 6.8 por ciento.

Por tipo de contratación, en comparativa mensual a octubre, el personal ocupado no dependiente, aumentó 4.2 por ciento, mientras que el personal dependiente de la empresa subió 0.1 por ciento.