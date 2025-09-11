Hallazgo hecho por el Perseverance

La NASA confirma posibles signos de vida en Marte

El rover encontró en Marte minerales como vivianita y greigita, posibles rastros de antigua actividad microbiana en el cráter Jezero

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA, por sus siglas en inglés) reveló ayer que el rover Perseverance halló en Marte compuestos minerales en una roca del cráter Jezero que podrían ser signos de antigua actividad microbiana. En la muestra, tomada en 2024, se detectaron minerales como vivianita y greigita, asociados en la Tierra a procesos biológicos.

Los patrones observados —manchas ricas en fósforo y azufre— fortalecen la hipótesis de que el planeta rojo pudo albergar vida. El hallazgo es considerado uno de los indicios más prometedores hasta ahora, aunque se necesitará traer las muestras a la Tierra para un análisis definitivo, hecho que se tiene previsto suceda hasta 2040.

