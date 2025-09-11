La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA, por sus siglas en inglés) reveló ayer que el rover Perseverance halló en Marte compuestos minerales en una roca del cráter Jezero que podrían ser signos de antigua actividad microbiana. En la muestra, tomada en 2024, se detectaron minerales como vivianita y greigita, asociados en la Tierra a procesos biológicos.

Los patrones observados —manchas ricas en fósforo y azufre— fortalecen la hipótesis de que el planeta rojo pudo albergar vida. El hallazgo es considerado uno de los indicios más prometedores hasta ahora, aunque se necesitará traer las muestras a la Tierra para un análisis definitivo, hecho que se tiene previsto suceda hasta 2040.

La NASA confirma posibles signos de vida en Marte ı Foto: Gráficos | Armando Armenta y Roberto Alvarado

Your browser does not seem to support iframes. <a href=>https://web.razonmx.com/base/uploads/files/2025/09/11/29lr5057-L5WqJvMgd.pdf>Click here to read this PDF</a>.

⬇⬇ PUEDES VER LA INFOGRAFÍA COMPLETA AQUÍ ⬇⬇

Gráficos | Armando Armenta y Roberto Alvarado