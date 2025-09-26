Los bombardeos que Israel comete en Gaza han devastado gran parte de su patrimonio cultural. El monasterio de San Hilarión, uno de los más antiguos de Medio Oriente y declarado recientemente Patrimonio de la Humanidad, se encuentra severamente dañado, así como el minarete de la Gran Mezquita Omari, la más antigua y grande de Gaza. El zoco histórico de la ciudad, vital para la economía local, está en ruinas tras los constantes impactos de misiles. Su puerto, esencial para la pesca y el comercio, también ha sufrido daños significativos, afectando gravemente la vida cotidiana de la población. A pesar de la condena generalizada por parte de organismos internacionales como la UNESCO y de que representan un crimen de guerra, según las convenciones de las que ambas naciones son parte, los atentados continúan.

Patrimonio en Gaza, víctima colateral de la guerra ı Foto: Gráficos | Armando Armenta, Roberto Alvarado y Julio Loyola

