LOS EMBLEMÁTICOS moáis de la Isla de Pascua, en Chile, enfrentarían un riesgo sin precedentes para el año 2080 debido al aumento del nivel del mar provocado por la crisis climática mundial. De acuerdo con un estudio publicado en el Journal of Cultural Heritage, estas estatuas monumentales —talladas hace más de 500 años y consideradas Patrimonio de la Humanidad— se ubican en su mayoría cerca de la costa, donde la erosión marina avanza rápidamente. Además, de continuar la tendencia actual, las olas podrían alcanzar Ahu Tongariki, la mayor plataforma ceremonial de la isla a finales de este siglo. Un informe de la Unesco publicado en julio pasado concluyó también que al menos 50 sitios de importancia mundial están altamente expuestos a inundaciones costeras.

Moáis podrían quedar bajo el agua en menos de 60 años ı Foto: Gráficos | Armando Armenta, Roberto Alvarado y Julio Loyola

