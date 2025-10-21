Sufren afectaciones asociadas a hongos

Adiós a las palmeras: Un ícono urbano desaparece del paisaje capitalino

En CDMX, palmeras formaron parte del paisaje urbano; planean retirar mil 500; van por árboles nativos para combatir epidemia fitosanitaria

Adiós a las palmeras: Un ícono urbano desaparece del paisaje capitalino
Adiós a las palmeras: Un ícono urbano desaparece del paisaje capitalino Foto: Gráficos | Armando Armenta, Roberto Alvarado y Julio Loyola
Por:
Staff Infografía

LA CIUDAD DE MÉXICO despide a las palmeras que alguna vez formaron parte del paisaje urbano de la metrópoli.

El gobierno capitalino planea retirar mil 500 de estos árboles antes de que termine el año, como parte de un esfuerzo más amplio de sustituir hasta 9 mil palmeras que han sucumbido ante hongos y microorganismos que debilitan su tronco y raíces.

En su lugar se sembrarán árboles nativos más adaptados al clima y con raíces menos invasivas, como duraznillo y arrayán.

TE RECOMENDAMOS:
Un nuevo dinosaurio amplía el mapa prehistórico de nuestro país
Mexidracon Longimanus

El dinosaurio que amplía el mapa prehistórico de nuestro país

Con esta acción, la ciudad busca combatir la epidemia fitosanitaria, mejorar la biodiversidad urbana y enfrentar los efectos de la crisis climática en su arbolado público.

Adiós a las palmeras: Un ícono urbano desaparece del paisaje capitalino
Adiós a las palmeras: Un ícono urbano desaparece del paisaje capitalino ı Foto: Gráficos | Armando Armenta, Roberto Alvarado y Julio Loyola

⬇⬇ AQUÍ PUEDES VER LA INFOGRAFÍA COMPLETA ⬇⬇

TE RECOMENDAMOS:
Israel-Hamas: llega el alto al fuego en Gaza; avizoran fin de la guerra
Dos años de enfrentamiento

Un conflicto que dejó 70 mil muertos y 90 por ciento de la población desplazada en Gaza