Adiós a las palmeras: Un ícono urbano desaparece del paisaje capitalino

LA CIUDAD DE MÉXICO despide a las palmeras que alguna vez formaron parte del paisaje urbano de la metrópoli.

El gobierno capitalino planea retirar mil 500 de estos árboles antes de que termine el año, como parte de un esfuerzo más amplio de sustituir hasta 9 mil palmeras que han sucumbido ante hongos y microorganismos que debilitan su tronco y raíces.

En su lugar se sembrarán árboles nativos más adaptados al clima y con raíces menos invasivas, como duraznillo y arrayán.

Con esta acción, la ciudad busca combatir la epidemia fitosanitaria, mejorar la biodiversidad urbana y enfrentar los efectos de la crisis climática en su arbolado público.

Adiós a las palmeras: Un ícono urbano desaparece del paisaje capitalino ı Foto: Gráficos | Armando Armenta, Roberto Alvarado y Julio Loyola

