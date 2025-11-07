El jaguar ruge de nuevo: crece población en México

En el marco del Mes del Jaguar, celebrado cada noviembre en México y Latinoamérica para concientizar sobre su conservación, hay avances alentadores: la población de este felino aumentó de 4,800 a 5,326 ejemplares entre 2018 y 2024, un crecimiento del 10 % según el Censo Nacional del Jaguar, coordinado por la UNAM, la Conabio y la Conanp. La meta es alcanzar al menos 8 mil individuos, cifra que permitiría sacar a la especie del peligro de extinción, un logro posible hacia 2050. Este depredador, el felino más grande de América y símbolo sagrado de las culturas prehispánicas, es además una especie clave en los ecosistemas que habita.

Crece 10% la población del jaguar en México ı Foto: Gráficos | Armando Armenta, Julio Loyola y Roberto Alvarado

