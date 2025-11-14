Llega la mariposa Monarca y tapiza los bosques de México

ESTE SINGULAR insecto arriba a nuestro país para llenar de naranja los bosques de oyamel de las reservas naturales de Michoacán y el Estado de México, tras cruzar miles de kilómetros desde Canadá y Estados Unidos.

Este año destaca la llegada de la primera mariposa equipada con un microtransmisor satelital, identificada como MW026 —parte del Proyecto Colaboración Monarca —, que busca revolucionar el estudio de la migración de esta especie.

Tan sólo en el santuario El Rosario, uno de los más importantes, se estima que en esta temporada podrían llegar alrededor de 80 millones de ejemplares.

Entre los grandes retos de conservación están la pérdida y degradación de los bosques debido a la crisis climática, la tala ilegal y la expansión de cultivos como el aguacate que reducen el hábitat de hibernación.

Llega la mariposa Monarca y tapiza los bosques de México ı Foto: Gráficos | Armando Armenta, Julio Loyola y Roberto Alvarado

