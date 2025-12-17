TRAS EL CATASTRÓFICO incendio que en abril de 2019 destruyó partes de su techumbre, aguja y bóveda, la icónica catedral parisina ha recuperado su lugar en la cima del turismo europeo, pues, tras un año de su reapertura, registró alrededor de 11 millones de visitantes, una cifra que la coloca nuevamente como el monumento más visitado del continente.

La restauración, considerada una de las más ambiciosas del siglo XXI, implicó cinco años de trabajos y el uso de técnicas medievales combinadas con tecnología contemporánea.

Con estos números, Notre-Dame confirma también el peso de Francia en el ámbito cultural: cinco de los 10 patrimonios más visitados del continente se encuentran en su territorio, entre ellos la Torre Eiffel, el Palacio de Versalles, la Basílica de Sacré-Cœur y el Museo del Louvre.

Notre-Dame renace y retoma el trono en Europa ı Foto: Gráficos | Armando Armenta, Roberto Alvarado y Julio Loyola

