Actualmente sólo quedan cinco

La inevitable extinción de los glaciares mexicanos

En 2025 la ONU declaró salvar glaciares, pero siguen derritiéndose; México perdería los suyos en cinco años y el mundo miles de hielo al año

México, sin glaciares para 2030
México, sin glaciares para 2030
Por:
Staff Infografía

Aunque 2025 fue designado por la Organización de las Naciones Unidas como el Año Internacional para la Preservación de los Glaciares con el objetivo de fortalecer los esfuerzos para su conservación, los datos científicos más recientes muestran que las medidas no han sido suficientes para detener la pérdida de hielo.

Según expertos del Instituto de Geofísica de la UNAM, los cinco glaciares que aún existen en el país podrían desaparecer en menos de cinco años si las tendencias actuales de aumento de las temperaturas y el retroceso glaciar continúan.

En el mundo el panorama también es desolador: las enormes masas de hielo siguen derritiéndose a un ritmo alarmante, y varios glaciares están en un proceso irreversible de desaparición.

Un informe de la revista Nature Climate Change señala que podrían perderse hasta 4 mil glaciares al año debido a la crisis climática. La extinción de estos importantes ecosistemas tendría efectos catastróficos como la reducción de fuentes de agua potable en algunas comunidades, mayor vulnerabilidad frente a las sequías y la pérdida irreparable del patrimonio natural.

