La mina de oro negro de Venezuela que Trump busca explotar

Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo, con alrededor de 303 mil millones de barriles en su territorio, equivalentes a cerca del 18 % del total global.

La mayor parte se concentra en la Faja Petrolífera del Orinoco, donde predomina el crudo extrapesado, abundante, pero costoso de extraer y refinar.

Esta enorme riqueza contrasta con su nivel de producción: en 2025, el país produjo entre 1.0 y 1.2 millones de barriles diarios, muy por debajo de los tres millones de barriles diarios que generaba hace dos décadas.

Con la captura de Maduro, Donald Trump anunció que permitirá que empresas petroleras estadounidenses inviertan miles de millones de dólares para reconstruir y explotar la industria petrolera del país sudamericano.

Estas acciones generan alarma internacional y críticas sobre soberanía y posibles intereses estratégicos detrás del enfoque estadounidense.

La mina de oro negro de Venezuela que Trump busca explotar ı Foto: Armando Armenta, Roberto Alvarado y Julio Loyola

