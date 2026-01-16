La teoría que reescribe la historia de las pirámides de Giza

El río Nilo como aliado, una teoría reescribe la historia en Guiza

Un estudio publicado en la revista Heritage Science plantea una explicación distinta sobre cómo los antiguos egipcios habrían construido la Gran Pirámide de Giza, mediante el uso de desniveles con un avanzado manejo del agua.

A diferencia de la idea tradicional de enormes pendientes externas que rodeaban las estructuras, la investigación propone que se usaron rampas internas más cortas, integradas en la propia pirámide.

Para mover los enormes bloques de piedra, los constructores habrían canalizado agua desde el Nilo hacia depósitos y conductos en el interior. Allí, el líquidop elevaba plataformas de madera sobre las que se colocaban las enormes piedras, para facilitar su ascenso.

Una vez alcanzada la altura deseada, los bloques se desplazaban por rampas internas hasta su posición final. Este método refuerza la idea de que las pirámides fueron resultado no sólo de fuerza, sino de una ingeniería astuta.

El río Nilo como aliado, una teoría reescribe la historia en Guiza ı Foto: Gráficos | Armando Armenta, Julio Loyola y Roberto Alvarado

⬇⬇ AQUÍ PUEDES VER LA INFOGRAFÍA COMPLETA⬇⬇