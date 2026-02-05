México y su mejor delegación en JO de Invierno desde 1992

La nieve ya está lista —y en buena medida preparada de forma artificial— para los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, una edición que resulta especialmente significativa para México al contar con cinco atletas en tres disciplinas, la delegación más numerosa desde Albertville 1992.
Aunque México, al igual que el resto de los países latinoamericanos, aún no ha conseguido medallas en la justa invernal, este crecimiento simboliza el espíritu de inclusión, perseverancia y esfuerzo que caracteriza en su esencia al olimpismo.
El evento deportivo iniciará formalmente el próximo viernes 6 de febrero y concluirá el 22 del mismo mes, con la participación de más de 90 países.
La edición de este año también estará marcada por los desafíos que ha impuesto la reducción de nieve natural en los Alpes italianos, una consecuencia directa de la crisis climática. Ante este escenario, los organizadores de los juegos han recurrido de manera intensiva a la nieve artificial para garantizar condiciones competitivas estables y seguras en todas las sedes.
