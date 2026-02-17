El caballo, símbolo del Año Nuevo chino con raíces en América

Emblema de la cultura mexicana

Uno de los animales más utilizados por el ser humano y que más nos ha acompañado a lo largo de la historia es el caballo, símbolo del Año Nuevo chino que inicia hoy.

Aunque se asocia con Asia y Europa, la evidencia científica indica que sus antepasados surgieron en América del Norte hace 55 millones de años, con especies primitivas como el Eohippus. Desde ahí migraron hacia Asia, mientras la especie americana se extinguía hace 10 mil años para regresar siglos después con la colonización europea.

En la tradición china, el caballo representa el triunfo y la victoria y encarna energía, libertad y progreso constante. En nuestro país, este cuadrúpedo también tiene un profundo significado cultural: dio origen a razas como el caballo Azteca y el criollo mexicano, y es pieza central de la charrería, tradición ecuestre reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, pues simboliza identidad, destreza y herencia histórica.

