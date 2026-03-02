Ataques en Irán avivan crisis

EL 28 DE FEBRERO pasado, una ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel sacudió a la República Islámica de Irán y provocó la histórica muerte del ayatolá Alí Jamenei tras un bombardeo directo a su complejo en Teherán.
Las operaciones —apodadas “Furia Épica” y “Rugido de León”—, buscaban descabezar al régimen y eliminar también a altos mandos de la Guardia Revolucionaria.
En represalia, la nación mesopotámica lanzó oleadas masivas de misiles balísticos contra varias instalaciones aéreas y navales de ambas naciones en Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Kuwait.
La incertidumbre sobre quién controlará la Guardia Revolucionaria y el riesgo de una guerra civil o colapso estatal en Irán amenazan con una desestabilización permanente en todo Medio Oriente.
