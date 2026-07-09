EL ÁRBITRO Asistente de Video (VAR, por sus siglas en inglés) ha sido clave en esta Copa del Mundo por una rigurosidad que ha cambiado el destino de potencias en partidos trascendentes.

La innovación se debe en gran medida a las nuevas tecnologías en la cancha: el balón Trionda, por ejemplo, envía datos 500 veces por segundo y se alía con el fuera de juego semiautomático y avatares 3D para los offsides.

Esta herramienta evoluciona en cada edición y ha definido ya varios encuentros en el torneo, no sin cierta dosis de polémica.

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VAR, factor determinante en Norteamérica 2026 ı Foto: Gráficos Armando Armenta y Roberto Alvarado

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