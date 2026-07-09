Protagonista del juego

VAR, factor determinante en Norteamérica 2026

Su rigurosidad que ha cambiado el destino de potencias en partidos trascendentes; la innovadora herramienta evoluciona en cada edición

VAR, factor determinante en Norteamérica 2026
VAR, factor determinante en Norteamérica 2026 Foto: Gráficos Armando Armenta y Roberto Alvarado
Por:
Staff Infografía

EL ÁRBITRO Asistente de Video (VAR, por sus siglas en inglés) ha sido clave en esta Copa del Mundo por una rigurosidad que ha cambiado el destino de potencias en partidos trascendentes.

La innovación se debe en gran medida a las nuevas tecnologías en la cancha: el balón Trionda, por ejemplo, envía datos 500 veces por segundo y se alía con el fuera de juego semiautomático y avatares 3D para los offsides.

Esta herramienta evoluciona en cada edición y ha definido ya varios encuentros en el torneo, no sin cierta dosis de polémica.

TE RECOMENDAMOS:
Un escudo inteligente que protege a Raúl Jiménez
Resguardo ante golpes

Un escudo inteligente que protege a Raúl Jiménez

VAR, factor determinante en Norteamérica 2026
VAR, factor determinante en Norteamérica 2026 ı Foto: Gráficos Armando Armenta y Roberto Alvarado

⬇⬇ PUEDES VER LA INFOGRAFÍA COMPLETA AQUÍ ⬇⬇

TE RECOMENDAMOS:
El Azteca, una pesadilla física para Inglaterra
Altitud, factor clave

El Azteca, una pesadilla física para Inglaterra


Google Reviews