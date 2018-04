México pide a EU aclarar militarización de frontera tras anuncio de Trump

Tras el anunció del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de enviar militares para “proteger” su frontera con México mientras termina la construcción del muro, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, anunció que el Gobierno de México solicitó por los canales oficiales clarificar el anuncio.

A través de su cuenta de Twitter, el canciller mexicano indicó que México definirá su postura en función de dicha clarificación.



Desde el pasado domingo, el mandatario estadounidense se ha referido a la temas relevantes con México, entre ellos, el de los migrantes, el TLCAN, y este martes también se refirió a la posibilidad de retener la asistencia estadounidense a Honduras.

Durante Semana Santa, cientos de migrantes centroamericanos viajan a pie hacia el norte desde la frontera sur de México huyendo de la violencia y pobreza extrema de su lugar de nacimiento.

A través de su cuenta de Twitter, Donald Trump urgió México a frenar las supuestas “caravanas” de inmigrantes que se dirigen a Estados Unidos, “Se están volviendo más peligrosas”, escribió.

Honduras, Mexico and many other countries that the U.S. is very generous to, sends many of their people to our country through our WEAK IMMIGRATION POLICIES. Caravans are heading here. Must pass tough laws and build the WALL. Democrats allow open borders, drugs and crime!

