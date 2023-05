En 2023, INM con el mayor presupuesto y también con más carencias y maltrato

A pesar de que en 2023 el Instituto Nacional de Migración (INM) recibió el mayor presupuesto en lo que va de la administración federal, con un aumento de 33 por ciento desde el inicio del sexenio, también ha sido el año con más problemas en sus centros migratorios, pues además de tener denuncias de los mismos migrantes, por carencias y maltrato, cerró el 65 por ciento de sus sitios tras el incendio en Ciudad Juárez.

De acuerdo a un documento que consultó La Razón, la dependencia federal cuenta con 51 centros, 11 de ellos como estaciones migratorias y 14 estancias tipo A y 26 tipo B.

Desde hace dos semanas y por orden del comisionado nacional, Francisco Garduño, se cerraron 33, así que solamente trabajan 18 —35 por ciento de la capacidad total—. Hasta el 30 de marzo había en los centros 646 personas migrantes alojados, de los que 483 son hombres y 163 mujeres.

A pesar de ello, las personas temen quedarse en los espacios del INM, debido a malos tratos, falta de servicios y alimentos, aparte de la poca higiene que hay en los lugares. Danna Rodríguez de Venezuela se encuentra varada en la Ciudad de México, luego de realizar un viaje de dos meses desde su tierra natal, sin embargo, no desea permanecer en un albergue del INM, pues le da miedo que la puedan agredir o incluso, fallecer si sucede una tragedia y no hay una correcta vigilancia, como pasó en Ciudad Juárez, Chihuahua.

“Nunca he estado en una estación del INM, hasta el momento no me han atrapado, pero tengo miedo de caer en una de ellas porque no quiero entrar y ya no salir, aparte tengo a muchos amigos que ya estuvieron y me dicen que ni de comer te dan”, explicó.

Julio Arango, de la misma nacionalidad se encontró a Danna en la capital y acampan en la Plaza Giordano Bruno. El venezolano —que viaja solo— ya estuvo en un centro de retención en Palenque, pero no quiere volver ya que no hay condiciones para quedarse, aparte que no hay suficiente alimento, cobijas y hasta agua en el baño.

“Prefiero buscar un albergue en el camino, donde al menos el trato es más humano y te dan de comer sin estarte reprochando todo. He estado en varios en el camino, pero temo quedarme en uno de Migración, pues aparte me van a deportar y pegar”, narró a este diario.

De acuerdo al INM el presupuesto recibido en 2019 fue de mil 330 millones 602 mil 921; para 2020 de mil 487 millones 031 mil 435; en 2021 fue de mil 603 millones 050 mil 997; en 2022 de mil 662 millones 450 mil 084; y en 2023 de mil 769 millones 159 mil 002. July Rodríguez del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Migración (INM) cuestionó que sea hasta estos momentos y después de muchos años, que organismos como la CNDH apenas comiencen apenas a revisar el tema de los centros de retención, cuando tienen años de ingresar a esas instalaciones.

“No entendemos el por qué la CNDH apenas esté revisando el tema de los centros, pues es histórico al rezago que hay en esos lugares y son los mismos visitadores los que llevan muchos años ingresando y viendo los problemas.

“No sabemos si tapan o dan largas a lo que pasa, pero es muy evidente que han callado”, dijo.

Señaló que no es posible que el INM tenga tanto dinero y tenga tan mal la política migratoria en México, pues no hay políticas de atención, solo de contención en contra de la gente; además aseveró que la cantidad de dinero es sorprendente, pues con ese recurso se puede arreglar todo el problema en México.

“Es un presupuesto exageradamente alto y con ese recurso, ya hubieran arreglado el problema migratorio desde hace años, pues gastan en otras cosas para contener a la gente, en vez de la atención que para eso se los dan.

Es sorprendente saber cuánto dinero tiene migración, pero no sabemos en que los gastan, porque no se ve reflejado en la atención de la gente”, mencionó.

Irineo Mujica, director de Pueblos sin Fronteras dijo a este diario que la situación de los albergues está muy mal, ya que son verdaderas cárceles en donde retienen y deportan a los extranjeros.

Por ello, dijo deben cambiar su estatus para dar verdadera atención a la gente”, mencionó. Indicó que el titular del INM es el verdadero responsable de lo que sucede en cada una de ellas, ya que la política de contención y no tiene intención de cambiar nada de lo que sucede en México.

“Garduño por su puesto debe responsabilizarse porque por ello la gente no quiere ser detenida, ya que los maltratan en esos centros”, comentó.