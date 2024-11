¡Qué tal el rifirrafe que protagonizaron ayer en el Senado el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, y el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña! Y es que, nos comentan, calentó al dirigente del tricolor el hecho de que el morenista no le concediera el uso de la palabra durante la declaración de validez de la reforma que establece la supremacía constitucional. Así que, engallado, se enfiló directo a la tribuna para reclamarle cara a cara y apuntándole con el índice. “Vaya a su curul y dígame... ¡No me ponga el dedo encima, no me ponga el dedo encima! ¡Respete a la presidencia! ¡No me toque!”, levantó la voz entonces en el micrófono Fernández Noroña, antes de, además, exigirle, que lo respetara. “Date a respetar”, le devolvió Alito, con la exigencia de que no le gritara, que le espetó al menos tres veces. Faltó poco para que pasaran a los golpes, lo cual no ocurrió, porque se interpuso la senadora morenista Lucía Trasviña, repartiendo, por su lado, codazos y empellones. Recordó el episodio el lema aquel de la TV de que “hay tiro en la Casa del Federalismo”, ¿o cómo era?