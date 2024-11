SCJN reinicia discusión sobre validez de elección judicial; sigue el minuto a minuto

16:53 horas. SCJN determina que se necesitan 6 votos para invalidar la reforma judicial

La mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinaron que se necesitan 6 votos para invalidad la reforma judicial, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Por lo anterior, el pleno de la SCJN desestimó la invalidez de la reforma al Poder Judicial.

16:30 horas. SCJN reinicia discusión sobre validez de elección judicial

Después de un receso de más de una hora y media , los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reiniciaron la discusión sobre la validez de elección judicial, programada para 2025.

En este momento, se concentraron en determinar el número de votos que se necesitan para avalar el proyecto presentado por Juan Luis González Alcántara Carrancá, que implica un cambio en la reforma judicial avalada por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de septiembre del 2024.

15:00 horas. Ministros de la Suprema Corte decretan receso en debate sobre reforma judicial; retoma a 16:30 horas

La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de Nación (SCJN) Norma Piña decretó un receso en la sesión para debatir sobre la inconstitucionalidad de la elección judicial, de forma que se reanudará a las 16:30 horas.

Antes, se debatía si se necesitaban los ocho votos para proceder, o solamente seis, toda vez el ministro Pérez Dayán asegura que la Suprema Corte no está facultada para revisar el contenido de las reformas constitucionales.

Luego de que la ministra Norma Piña refirmara que no se alcanzarían los votos ocho votos para poder estudiar el fondo de la reforma judicial y anular la enmienda, pues los ministros Alberto Pérez Dayán, Loretta Ortiz, Lenia Batres y Yasmín Esquivel, votaron por suspender el proyecto; se aseguró que se debería realizar la interpretación del texto constitucional reformado por en la enmienda constitucional.

El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá insistió en que la enmienda constitucional publicada el pasado 15 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) solicita una interpretación textual, y establece que deben ser seis votos , se deba tomar de esa manera.

“Reitero, tenemos que asumir lo que nos dicta actualmente la constitución y su artículo 105, fracción segunda, último párrafo que establece que ‘las resoluciones de la Suprema Corte solo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas siempre que fueran aprobadas por una mayoría cuando menos de seis votos’ Reitero lo que pronuncié en esa ocasión que es lo que nos impone, porque es lo que nos impone la constitución: una lectura textual y no una interpretación” Juan Luis González Alcántara Carrancá, ministro de la SCJN



14:40 hrs. Láynez Potizek adelanta voto a favor

El ministro Javier Laynez Potisek aseguró que sí le corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisar acciones de inconstitucionalidad, pues, dijo, el órgano reformador de la Constitución tiene límites.

14:20 hrs. Carrancá: Ningún ministro está impedido para discutir acciones de inconstitucionalidad

El ministro Alcántara Carrancá aseguró que ningún ministro está impedido para discutir acciones de inconstitucionalidad de la reforma judicial.

14:15 hrs. Lenia Batres anuncia voto en contra

La ministra Lenia Batres adelantó que votará en contra de la procedencia de la invalidez de parte de la reforma judicial.

Aseguró que las acciones de inconstitucionalidad sólo aplican contra las normas generales, pero no contra la Constitución .

14:00 hrs. Ministro Ortiz Mena asegura que sí es posible analizar constitucionalidad de modificaciones a la Constitución

El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena argumentó que sí es posible analizar la constitucionalidad de modificaciones a la Constitución.

Dijo que las garantías de independencia judicial delinean la forma en que el Poder Judicial interactúa con los otros poderes

13:30 hrs. Ministra Ríos Farjat reitera que cada poder está dotado de autonomía

La ministra Margarita Ríos Farjat aseguró que ”el Constituyente dotó a cada poder de autonomía, y autonomía es la capacidad de decidir por sí mismo las cosas que le atañen de manera directa“, aseguró.

Ejemplo de ello, dijo, “es el perfil de sus funcionarios, esto es parte del legado del Constituyente”.

13:00 hrs. SCJN avala legitimación de partidos para presentar acciones de inconstitucionalidad contra reforma al PJ

Por mayoría de ocho votos avanza en Suprema Corte apartado de legitimación de los partidos políticos nacionales –PRI, PAN y Movimiento Ciudadano- contra la reforma judicial. Ahora pasará la discusión a acciones de improcedencia de las impugnaciones para conocer si la Corte puede bajar una reforma constitucional.

En la discusión de dicho punto el ministro Alberto Pérez Dayán, adelantó que no concuerda en que el máximo tribunal tenga las facultades para invalidar una reforma constitucional por la vía de una acción de inconstitucionalidad.

Pérez Dayán aseguró que los partidos políticos, así como legisladores quienes presentaron acciones de inconstitucionalidad contra la reforma judicial, poseen las facultades para promover dichos recursos; sin embargo, es “total y absolutamente improcedente y conduce a sobreseer en ella conforme a los precedentes a los que me he referido”.

12:30 hrs. El poder reformador no equivale al poder soberano del pueblo: Pardo Rebolledo

“Señalé que no era constitucionalmente posible considerar que el poder reformador equivale al poder soberano del pueblo, y en consecuencia no puede pensarse que no tiene ningún tipo de límite en su actuación", dijo el ministro Pardo Rebolledo.

11:20 hrs. No coincido con la propuesta: Pérez Dayán

“No coincido con la propuesta sobre una nueva reflexión, convencido de que esta acción de inconstitucionalidad, a partir de sus precedentes, debe considerarse improcedente “, dijo el ministro Alberto Pérez Dayán.

11:10 hrs. Alcántara responde a Batres

La ministra Lenia Batres aseguró que la propuesta de Alcántara pretender “trasmutar nuestra Constitución en un acto de alquimia jurídica para convertirla en una ley ordinaria electoral que pueda ser desvalorada con total impunidad”

A propósito, el ministro Alcántara Carrancá respondió que “para efectos de la procedencia de las acciones de inconstitucionalidad, un decreto de reformas constitucionales sí puede ser calificado como una ley electoral de carácter federal”.

10:50 hrs. Ministra Ortiz Ahlf se pronuncia en contra

La ministra Loretta Ortiz Ahlf dijo que, bajo su consideración, la SCJN no es competente para invalidar una reforma constitucional, por lo cual pidió que su voto no sea considerado bajo ningún supuesto.

10:50 hrs. Rechaza SCJN aplazar discusión de reforma judicial

La ministra Lenia Batres presentó una propuesta para aplazar la discusión de la reforma judicial, pero fue rechazada con nueve votos en contra.

10:40 hrs. Al exterior del recinto de la SCJN, manifestantes exigen detener avance de reforma judicial

Manifestantes se congregan al exterior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde observan la transmisión de la sesión de la Corte y reaccionan a los votos de los magistrados.

Discuten validez de reforma judicial

Este martes, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discuten sobre la validez de una parte de la reforma judicial, particularmente en lo referente a la elección popular de jueces y magistrados, después de que el ministro Juan Luis González Alcatara Carrancá presentara una propuesta para declararla inconstitucional.

Personas juzgadoras y opositores al Gobierno federal, impulsor de la reforma que incluye la elección popular de estos cargos, aseguran que la decisión de la Suprema Corte es la “última batalla” en contra de esta iniciativa, que ha avanzado rápidamente gracias a la “supermayoría” de Morena en el Congreso.

