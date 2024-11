Kuri da la cara

Quien salió ayer a dar la cara fue el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, tras el ataque de hombres armados al bar Los Cantaritos, en la capital, que dejó 10 muertos y 13 heridos. Lejos de minimizar el episodio de violencia, el mandatario lo calificó como “acto brutal”, y enfatizó: “Aquí pueden suceder cosas, pero siempre vamos a responder”. Kuri advirtió que no permitirá que Querétaro se contamine con lo que pasa en otras partes del país, lo que fue leído por muchos como que evitará dos cosas: que se desate una ola de violencia incontenible y que las autoridades minimicen los hechos y asuman una posición frívola, como se ha visto en otras entidades. El gobernador, por cierto, pidió que esta tragedia no se utilice con tintes políticos para atacar a los partidos, lo que implicó una defensa no sólo del PAN, al que él pertenece, sino de Morena, pues en las redes llovieron reclamos hacia el azul y hacia el guinda, todos ellos sin sustento. Ahí el dato.

