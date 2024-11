Sheinbaum respalda a Gobernador de Sinaloa si cancela Feria Ganadera por violencia

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó este martes su respaldo al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, frente a la decisión que tome sobre si cancela definitivamente o no la Feria Ganadera a causa de la violencia que no cesa en el territorio y la manta con la que un grupo criminal amenazó al mandatario estatal.

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional hubo una confusión sobre la decisión que el mandatario dio a conocer ayer, al confirmar que la Feria Ganadera no se realizará. No obstante, tanto la mandataria como el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, sostuvieron que el evento seguía adelante.

“No se va a suspender la feria, y de la narcomanta, los delincuentes usan este tipo de mensajes a autoridades, pero no, la feria no se va a suspender y se va a garantizar la seguridad”, declaró.

TE RECOMENDAMOS: Coordinación con gobierno local Defensa despliega más de 12 mil militares en Guerrero para evitar violencia entre grupos delictivos

Momentos después, la Presidenta explicó que tenían entendido que el evento no se suspenderá, pero en caso de que sea así entonces se repaldará lo que decida el gobierno de Rocha Moya.

“Me quedé con el tema de la feria de Sinaloa, ahí es lo que decida el gobernador, si él decidió ayer que no iba a haber feria lo vamos a apoyar, lo que él tome la decisión, ahí lo apoyamos. No, son decisiones que se toman en el momento para decidir por parte del gobernador, entonces si tomó esa decisión ahora me voy a comunicar con él para conocer, pero vamos a apoyar a los gobernadores en sus decisiones.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR