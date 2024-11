Una piedra en el camino

La elección del nuevo titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que tendrá lugar este martes en el Senado, no es apta para cardiacos. Dicen los que saben que la bancada de Morena llegará dividida a esta definición, pues hay muchos legisladores que no están de acuerdo en que sea reelecta Rosario Piedra Ibarra, aunque por otro lado, hay un bloque que intentará que ella repita. El voto será secreto, lo que permitirá a los senadores del guinda negarle el apoyo a quien durante los pasados cinco años encabezó una gestión con más pena que gloria. Ayer fracasaron todos los intentos de la oposición para que la hija de la luchadora social Rosario Ibarra de Piedra fuera sacada de la terna, por no haber estado entre las mejores evaluadas y por falsificar apoyos. Pero la decisión final se tomará hoy y entonces se sabrá si Piedra fue reelecta, como pretende, o si se quedó en el camino. Pendientes.

