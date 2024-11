“No es con guadaña”

Y fue el gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta, quien ayer propuso aplicar la pena de castración a los agresores sexuales de mujeres y de menores. Lo hará, ha dicho, con una modificación al código penal estatal, la cual planteará aunque eventualmente pudiera haber quien le llame la atención. Nos comentan que tras anunciar lo anterior, el poblano ha especificado que no es cualquier castración, sino que sería química. Y buscó ser específico: “La castración sexual no es sacar el machete, algunos creen que se utiliza el machete o la guadaña, para cortárselas a todos, pero no es así, es una inyección, un químico que disminuye la líbido y el estímulo sexual”. El mandatario ha intentado así aparentemente anticiparse a alguna visión tremendista que pudiera alguien tener. Recordó que como senador ya propuso lo mismo y no pasó por temas de garantías individuales. “Dijeron que estábamos violando los derechos humanos de los delincuentes. Entonces es una dicotomía entre lo que hay que hacer, pero yo sí estoy a favor de la castración sin machete”. Ahí el dato.