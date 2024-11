PRI denuncia ‘tácticas dilatorias’ de Morena para alargar elección de titular de la CNDH

Desde la tribuna del Senado de la República, legisladoras del PRI emplazaron a la bancada de Morena a dejar de perder el tiempo y someter a votación la terna para elegir a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y no usar tácticas dilatorias por no tener el consenso que permita la reelección de Rosario Piedra Ibarra.

Las priistas Claudia Anaya y Cristina Ruiz Sandoval, aprovecharon sus turnos de presentación de iniciativas para denunciar las acciones del oficialismo que tratan de retrasar la votación de la nueva ombudsperson, pues hay divisiones en Morena porque una parte no está de acuerdo con la continuidad de Piedra Ibarra.

Senadora compara a Rosario Piedra con la “falsa” psiquiatra Marilyn Cote

Anaya comparó a Rosario Piedra con la supuesta psiquiatra Marilyn Cote al asegurar que “encontrar usurpación de identidad tal vez es más frecuente de lo que imaginamos (…) Imagínense a una persona que se dice ser defensora de los derechos humanos, pero que no lo es, una persona que es capaz de tomar cartas apócrifas y meterlas en su expediente para decir que el pueblo la apoya”.

La zacatecana agregó que se olvidó de su historia y de su trayectoria, y “estamos haciendo tiempo para que los legisladores de Morena se laven la cara y vengan acá para votar por la peor evaluada. Eso es lo que estamos haciendo aquí”.

Por ello, convocó a los morenistas a que dejen su desvergüenza en la sala de juntas y “traigan esa convocatoria mal hecha, que en principio fue violada”. Agregó que se debe restituir en la terna a Tania Ramírez, que fue la segunda mejor evaluada en las comparecencias de aspirantes a la CNDH.

Subrayó que la propia organización Eureka, conformada por Rosario Ibarra de Piedra, madre de la actual ombudsperson, “está pidiendo que regresen al estado original a Tania Ramírez”.

“No podemos seguir permitiendo que personas que suplantan identidades lleguen a estas escalas de poder” Claudia Anaya, senadora del PRI



Senadora llama a morenistas a manifestarse en contra de reelección de Rosario Piedra

La senadora mexiquense Cristina Ruiz afirmó, por su parte, que Morena no tiene lo votos necesarios para reelegir a Rosario Piedra en la Comisión de Derechos Humanos.

“Rosario Piedra no es de su agrado, no se queden callados, díganle a su patrón [Andrés Manuel López Obrador] que no están de acuerdo con la imposición de Rosario Piedra”, aseguró al participar en tribuna con la iniciativa para disminuir el IEPS a gasolinas.

“Son momentos de votar lo que la gente quiere y la gente quiere a Rosario fuera (…) Ni los gasolineros quieren el IEPS como Eureka no quiere a Rosario Piedra (…) El IEPS está costando mucho a los mexicanos, así como Rosario Piedra nos está costando mucho por no hacer nada” Cristina Ruiz, senadora del PRI



Morena rechaza “pérdida de tiempo”, previo a votación de titular de la CNDH

En defensa de este tema, el senador de Morena, Saúl Monreal Ávila rechazó que las rondas de presentación de iniciativas represente una “pérdida de tiempo”.

Mientras la sesión transcurre, hasta el momento suman cinco rondas de presentación de iniciativas de los senadores y aun no se sube al pleno el dictamen sobre la elección de la nueva titular de la CNDH.

