Y que le avienta monedas

Y lo que sigue generando controversia y encendiendo los ánimos es el cambio de partido y de bancada que acometió la expriista y ahora morenista Cynthia López Castro. Y es que resulta que en la sesión de ayer, luego de argumentar en tribuna las razones que motivaron su decisión y que pidiera “a mí júzguenme por mi trabajo, por mis resultados y al tiempo”, fue la legisladora panista Lilly Téllez la que se le acercó y, tal como lo hizo con Miguel Ángel Yunes, le arrojó monedas a su paso. El momento por supuesto captó la atención de quienes seguían el desarrollo de la sesión, pues tras lanzar el dinero, Téllez se dio la media vuelta y volvió a su escaño mientras hacía un ademán de desprecio. López Castro no se quedó callada y le gritó a la sonorense: “Tú estabas acá, Lilly; tú no ganaste ni tu estado, y nada más no te queremos ver marchar el 8 de marzo, porque esto es violencia política de género”. Qué tal.

