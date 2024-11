A poner el ejemplo

Así que el diputado Ricardo Monreal ayer ofreció una disculpa a los simpatizantes y militantes que se sintieron lastimados u ofendidos por el uso de un helicóptero que hizo hace unos días, del que se difundió un video en las benditas redes. El legislador, nos comentan, se ha comprometido a tratar de que no se repitan estas situaciones que, sostuvo en un video que subió a las redes, pueden causar alguna afectación a nuestro movimiento. El mensaje del legislador se dio luego de que en su conferencia mañanera le preguntaran a la Presidenta Claudia Sheinbaum sobre el tema. Y es que su respuesta fue muy clara: “Nosotros debemos ser un ejemplo a la sociedad y que no debe haber Gobierno rico con pueblo pobre, entonces no es una, creo, ésa es la manera en que nos comportamos y creo que todos debemos de dar un ejemplo”. Dejó luego en manos del propio Monreal explicar lo ocurrido.