Jalisco inicia la ruta para recibir un trato fiscal justo

A los pies de Mariano Otero, jalisciense, jurista y padre del juicio de amparo, acompañado por Senadores, Diputados Locales y Federales de Movimiento Ciudadano, el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, presentó y entregó este lunes a legisladoras y legisladores del Congreso, un paquete de iniciativas de la Agenda Federalista del Estado Libre y Soberano de Jalisco, donde se comenzará la ruta legal para que la entidad deje de pertenecer al Pacto Fiscal, así como para iniciar una nueva negociación con la federación para pedir un trato fiscal justo.

“Jalisco merece un trato digno en el presupuesto y vamos a luchar hasta el último día de nuestra vida para lograrlo. Desde la tierra en la que se sentaron las bases del federalismo en México, tenemos la obligación moral de exigir un modelo de cooperación fiscal equitativo y solidario, que respete la libertad y la soberanía de los estados y que logre una verdadera distribución de la riqueza de nuestro país. Y lo digo para que se entienda, que cada quién asuma su responsabilidad histórica. Desde aquí hago un llamado respetuoso a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para que se entienda que esto que estamos haciendo no es buscar una confrontación, que le estamos pidiendo que se tome en serio la necesidad de revisar el pacto fiscal de este país”, afirmó el gobernador jalisciense.

Agregó, que Jalisco no será cómplice de este atropello contra los estados, independientemente de colores y partidos, pero que Jalisco quiere seguir siendo solidario y ayudar a los estados que más lo necesitan, pero no puede permitir que lo sigan ignorando y maltratando presupuestalmente. “Esta no es una lucha de un partido, o de un grupo político, es una lucha para defender un modelo que construimos con el esfuerzo de miles de mexicanos para hacer la República que hoy conocemos”, agregó.

Afirmó que quien se quede callado ante estas injusticias será cómplice por omisión. “No es cualquier cosa firmar a los pies de Mariano Otero, que no se nos olvide que con el paso de los años nos vamos a acordar de este día, y supimos honrar su memoria”.

Alfaro Ramírez detalló que “en el convenio de Coordinación Fiscal no hay una ruta ni para entrar, ni para salir. El diseño jurídico que se hizo fue para dejar condenados a los estados a estar sometidos a la voluntad de la federación. Y nadie hizo nada al respecto. Hoy Jalisco va a tomar la iniciativa y vamos a empezar ese camino. El planteamiento que hay en esta visión es fundamentalmente establecer los principios, condiciones de operación y obligaciones básicas de todos los que participen en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Cambiar la perspectiva de la distribución desde una facultad implícita basada en convenios voluntarios a una facultad explícita, con reglas claras, tanto para las entidades que decidan adherirse como para las que decidan no adherirse”, añadió.

En el paquete de iniciativas, Alfaro Ramírez también incluyó dos reformas constitucionales para blindar, en primera instancia, al Sistema de Salud de Jalisco a fin de que el Estado mantenga la rectoría y autonomía de sus servicios de salud, así como del manejo de infraestructura hospitalaria, acciones para continuar el programa de abasto de medicamentos, el sistema del Seguro Salud Jalisco y la atención universal gratuita del cáncer y diabetes infantil y juvenil. Así como el sistema educativo y una más para blindar el sistema de justicia alternativa.

“Vamos a blindar constitucionalmente los servicios de salud y los servicios de educación como una responsabilidad compartida del Estado con la Federación para que quede claro que lo que es de Jalisco no lo va a desmantelar el Gobierno Federal en materia de salud y en materia de educación, y que si lo pretenden hacer van a tener que pasar por encima de nuestra Constitución. La iniciativa blinda los servicios de salud, pero blinda también a nuestro sistema educativo y deja salvaguardado constitucionalmente el modelo de Recrea Educar para la Vida y todos sus programas secundarios, como Escuelas para la Vida, Recrea Avanza, Recrea Inglés, los proyectos integradores, Recrea Steam y Recrea Digital, el proyecto de Mi Muro, Recrea Academy y Recrea Familia. Por supuesto que deja blindado el fideicomiso de infraestructura educativa, que se construyó con una parte del impuesto sobre la nómina y que ha significado la posibilidad de que nuestro Estado inicie la reconstrucción de nuestras escuelas a fondo, algo que no está sucediendo en ninguna otra parte del país. Por supuesto que deja salvaguardado constitucionalmente el derecho para tener el fondo que garantice la entrega de uniformes, mochilas, útiles y zapatos”.

Posterior a presentar el paquete iniciativas en el Despacho del Gobernador en Palacio de Gobierno, Enrique Alfaro, se dirigió al Congreso de Jalisco para entregar personalmente en Oficialía de Partes, el compendio de propuestas en manos de la presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Magaña Mendoza, quien le dará la ruta legislativa correspondiente.

Más datos:

- Jalisco aporta 8 de cada 100 pesos a la Federación, pero recibe menos de 2 pesos

- En 2023 el Fondo General de Participaciones tuvo una disminución del -5.8%, el Fondo de Fomento Municipal del -8.5% y el Fondo de Fiscalización del -10.2%, lo que generó una disminución total de 4 mmdp.

- Si bien la Ley de Coordinación Fiscal establece porcentajes fijos de la Recaudación Federal Participable en la realidad el Gasto Federalizado ha disminuido 8 puntos porcentuales entre 2002 y 2022.

- El maltrato presupuestal para Jalisco siguió profundizandose durante el ejercicio fiscal 2024 y de cara al presupuesto 2025, el proyecto de presupuesto presentado por el Gobierno Federal no contempla ninguno de los proyectos prioritarios para el estado y pareciera repetir la fórmula de establecer una programación optimista que no será alcanzada y que afectará, como lo hemos visto, a las entidades federativas.

