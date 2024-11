Bartlett, ¿París o Washington?

Circula la versión de que hay quien estaría proponiendo que el exdirector de la Comisión Federal de Electricidad, el polémico Manuel Bartlett, sea enviado a la embajada de México en Francia. Sin embargo, según esa misma versión, hay voces que se mueven en el entorno del Zócalo, que se oponen a que así ocurra. A reserva de que se confirme o no la versión, no ha dejado de provocar inquietud el saber realmente a quién y por qué se le podría haber ocurrido la idea de mandar al también exgobernador de Puebla a París. Y jalando esa misma hebra cuestionan por qué mejor no lo mandan a otra plaza de las grandes, donde con sus buenos oficios podría generar canales de comunicación que mejoren la relación bilateral. Señalan que por qué no a Estados Unidos. Y agregan que se lo quieren imaginar caminando plácidamente en Washington sobre la avenida Pensilvania. ¡Cómo son!

