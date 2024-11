Marcha 25N contra violencia a las mujeres: Colectivos avanzan sobre Paseo de la Reforma | EN VIVO

16.20 hrs. Alumnas de IPN protestan contra exestudiante que modificó fotos de compañeras con IA

“No, no, no, Diego ‘N’ libre no”, gritan las víctimas del exestudiante del IPN que modificó fotos de sus compañeras con Inteligencia Artificial para hacer contenido sexual y comercializarlo.

Ante la violencia sexual digital, Olimpia Coral acompañó a las jóvenes en la movilización.

16:07 hrs. Avanzan colectivos feministas con dirección al Zócalo

Contingentes siguen avanzando sobre Paseo de la Reforma con dirección al Zócalo de la Ciudad de México.

“No más violencia machista", demandan colectivos con megáfonos y pancartas en ristre.

15:55 hrs. Olimpia Coral se suma a marcha del 25N

Olimpia Coral Melo, promotora de la Ley Olimpia, acudió a la movilización de este lunes 25 de noviembre, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En la marcha, se sumó a las consignas en contra de la violencia machista: “¡Alerta, alerta que camina, la lucha feminista por América Latina. Y tiemblen, y tiemblen los machistas, que América Latina será toda feminista!“.

Cabe recordar que la Ley Olimpia establece penas de tres a seis años de prisión y multas de 44 mil 810 pesos a 89 mil 620 pesos, a quienes violen la intimidad sexual de otra persona, “grabando, fotografiando, imprimiendo o elaborando imágenes, audios o videos con contenido sexual, sin su consentimiento”.

15:35 hrs. Colectivo exige a autoridades justicia para víctimas de feminicidio

Desde la Glorieta de las Mujeres que Luchan, un colectivo exige justicia para víctimas de feminicidio. Entre otras cosas, piden políticas públicas para erradicar la violencia de género, así como un sistema de justicia “que funcione para las víctimas y no para los agresores".

Además de señalar al Poder Judicial, acusan a fiscalías, policías y a los poderes Legislativo y Ejecutivo no agilizar el acciones ni brindar la protección necesaria contra la violencia machista.

“Reparación no es dinero, es verdad, es justicia y es memoria. No hay cantidad económica que pueda devolvernos a nuestras hijas, ni que pueda llenar el vacío y el sufrimiento con el que vivimos cada día", exigen en el marco del 25N.

14:40 hrs. Avanzan primeros contingentes hacia el Zócalo

Los primeros contingentes en la marcha por el 25N avanzan sobre Paseo de la Reforma, con dirección al Zócalo.

“Colectivas” comienzan a reunirse en Glorieta de las Mujeres que luchan

Grupos feministas comienzan a reunirse en los alrededores de la glorieta de Las Mujeres que luchan con motivo del 25N.

Marchan en CDMX por el 25N

El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fecha a la cual se suma México. Por ello, cada vez que llega este día en el calendario, las calles de las ciudades se pintan de naranja, morado y verde, por miles de mujeres que exigen respeto a su integridad.

Si bien estas marchas se conmemoran en distintos puntos del país, la Ciudad de México sigue siendo el principal punto de encuentro de las “colectivas” que, año con año, exigen los cambios sociales y jurídicos necesarios para garantizar un fin a la violencia sistemática con la cual se enfrentan día con día.

Así, en 2024, colectivas de mujeres, universitarias, madres buscadoras y demás se congregan en diferentes puntos de la zona centro de la Ciudad de México, con el objetivo de llegar hasta el Zócalo capitalino, donde desembocará la marcha de mujeres contra la violencia.

¿Cuál es la ruta de la marcha de mujeres por el 25N?

La marcha partirá desde diferentes puntos y llegará al Zócalo, por lo cual no se ha trazado una sola ruta. Sin embargo, dado a que la mayoría de grupos partirá desde Paseo de la Reforma, se prevé que, principalmente, siga este camino:

Av. de la República

Av. Paseo de la Reforma

Av. Juárez

Eje Central Lázaro Cárdenas

Plaza de la Constitución

