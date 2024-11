Hay lagunas en elección del PJ, dice oposición

Las “lagunas” jurídicas en la reforma judicial traerán consecuencias negativas al proceso de elección de las personas juzgadoras en junio de 2025, pues no se garantizará la paridad de género como se estableció en la convocatoria para inscribirse, y tampoco clarifica si no hay personas inscritas para algún juzgado de Distrito Federal o magistratura de Circuito.

Así lo advirtió la senadora del PRI y vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado, Karla Toledo, quien puso en duda el proceso de registro de los candidatos al Poder Judicial (PJ), ya que de manera sorpresiva se elevaron los números de interesados, lo cual fue “gracias a que Morena echó a andar toda su maquinaria de los servidores de la nación”.

“La gente tuvo miedo de inscribirse y finalmente lo único que hizo Morena en las últimas 48 horas fue poner a echar a andar su maquinaria electorera que tienen con sus programas sociales, y ahí seguramente hicieron sus acuerdos para que estas personas que reciben sus apoyos, se inscribieran”, señaló.

En entrevista con La Razón, la legisladora por Campeche lamentó que el proceso para renovar al PJ se haya visto ensuciado por estas prácticas, así como el despido de miles de juzgadores sólo por complacer un capricho de quien habita el rancho de Palenque, Chiapas, Andrés Manuel López Obrador.

“Hay muchísimas lagunas en este procedimiento, no solamente en este caso específico si no hubiera las personas inscritas a esos espacios, sino que también vimos que no va a haber claridad en el caso de la paridad de género, ese es otro tema que es una constante, no se está garantizando la paridad.

“Tampoco se está garantizando si van a declararse desiertos estos espacios si no hubiera personas inscritas en este proceso que se avecina en 2025 y, finalmente, como bien lo vimos, Morena lo que quiere es sacar al vapor estas iniciativas y no importa si hay transparencia o no, quieren solamente hacer válido un capricho de quien hoy ostenta el cargo de mando que está en la Presidencia”, dijo.

Karla Toledo observó que será difícil que, en el proceso de selección de juzgadores el 1 de junio próximo, haya transparencia y certeza de que serán electos los mejores candidatos. Además, dijo, tampoco hay garantía de paridad de género.

“Han destruido el Poder Judicial, no han escuchado razones, no escucharon a la ciudadanía, no escucharon al PJ, a los legisladores, tanto diputados como senadores, y finalmente vamos a ver un proceso sucio, un proceso poco transparente y, sobre todo, lo más complicado, no va a ser un proceso que garantice la paridad.

“Se ha luchado por mucho tiempo el tema de la paridad, y que hoy vemos a Morena no le importa, quiere centralizar el poder en una sola persona, en el Poder Ejecutivo y esto es lo grave. Hoy los ciudadanos van a quedar indefensos en sus derechos”, subrayó la priista.

En tanto, el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, denunció, por su parte, los riesgos de las reformas implementadas por Morena, principalmente al Poder Judicial, lo cual, dijo, tendrá implicaciones negativas para la democracia mexicana.

Ante miembros del Consejo Consultivo para la Innovación, Crecimiento y Desarrollo Sostenible, el jalisciense ofreció: “Tengan por seguro que, frente a los abusos del poder, en Movimiento Ciudadano seguiremos siendo una oposición responsable que promueva la razón, el diálogo y el trabajo colectivo en beneficio de México”.