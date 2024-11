Trump afirma que México aceptó cerrar frontera; Claudia lo corrige

Luego de que el mandatario electo de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la Presidenta de México aceptó, durante una conversación que sostuvieron ayer por la tarde, cerrar la frontera al paso de migrantes hacia su país, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que que la postura de México “no es cerrar fronteras, sino tender puentes entre gobiernos y entre pueblos”.

Este miércoles, ambos sostuvieron una llamada telefónica en la que abordaron los diferendos en materia migratoria y drogas, que derivaron en que el estadounidense amenazara con imponer aranceles del 25 por ciento a exportaciones mexicanas. Tras ello, el republicano aseguró en su red social que la mandataria concedió detener el flujo migratorio antes de que crucen la frontera entre ambos países.

“Ella aceptó detener la migración a través de México y hacia los Estados Unidos, cerrando así de manera efectiva nuestra frontera sur. También hablamos sobre lo que se puede hacer para detener el flujo masivo de drogas a los Estados Unidos y también el consumo de estas drogas en los Estados Unidos. ¡Fue una conversación muy productiva. México impedirá que la gente vaya a nuestra frontera sur, con efecto inmediato”, escribió en sus redes.

En respuesta, Sheinbaum Pardo aclaró que en la llamada expuso a su próximo homólogo la estrategia aplicada en el país para atender este fenómeno, lo que no significó un pronunciamiento por impedir el tránsito de las personas.

“En nuestra conversación con el presidente Trump, le expuse la estrategia integral que ha seguido México para atender el fenómeno migratorio, respetando los derechos humanos. Gracias a ello se atiende a las personas migrantes y a las caravanas previo a que lleguen a la frontera. Reiteramos que la postura de México no es cerrar fronteras sino tender puentes entre gobiernos y entre pueblos”, apuntó.

Previamente, Sheinbaum Pardo aclaró al presidente electo que no hay caravanas de migrantes dirigiéndose a su país, como él aseguró para justificar su amago de incrementar los impuestos a exportaciones mexicanas.

“Tuve una excelente conversación con el presidente Donald Trump. Abordamos la estrategia mexicana sobre el fenómeno de la migración y compartí que no están llegando caravanas a la frontera norte porque son atendidas en México”, escribió en sus redes.

Expuso que también conversaron acerca de reforzar la seguridad en ambas naciones y, como parte de ello, también le habló de las acciones que México emprende para prevenir el consumo de fentanilo, que también es una problemática que inconforma al estadounidense en su país.

El martes, la mandataria envió una carta a Donald Trump para instarlo al diálogo y manifestarle que los diferendos no se arreglan con amenazas arancelarias.

AUTOMOTRICES, AFECTADAS. Al referirse al tema en la conferencia matutina de este miércoles, el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, estimó que la imposición arancelaria representaría un “tiro en el pie” para aquel país.

Explicó que las principales afectaciones serían para tres empresas automotrices estadounidenses establecidas en México desde hace casi un siglo, como Ford, Stellantis y General Motors; asimismo, las autopartes exportadas de México a Estados Unidos aumentarían 25 por ciento.

También señaló que los impuestos propuestos impactarían directamente en un equivalente a duplicar el impuesto sobre utilidades, lo que además generaría una pérdida de 400 mil empleos en Estados Unidos.

“O sea, es un tiro en el pie. Los impuestos, digo impuestos porque un arancel es un impuesto. Los impuestos propuestos, o sea, el 25 por ciento, tendrían un impacto directo en las empresas, porque equivale a duplicar el impuesto sobre utilidades. ¿Cuál es el impuesto sobre las utilidades en Estados Unidos? Para Ford, General Motors, Stellantis y otras empresas. Imagínense todas las autopartes, ya no les puse toda la lista porque no me cabe aquí.

Es un tiro en el pie. Tendrían un impacto directo en las empresas, porque equivale a duplicar el impuesto sobre utilidades. Estos impuestos van a afectar al consumidor en EU, pero también a las empresas, y se perderían 400 mil empleos Marcelo Ebrard, Secretario de Economía



“Son millones de empleos en Estados Unidos. Entonces, pagan ahorita, esta es su estructura, el producto de este producto, el 21 por ciento lo pagan en utilidades, impuestos. De repente le pones 25, entonces el impacto sobre las empresas es enorme. Más o menos pensamos que al final estos impuestos van a afectar al consumidor en los Estados Unidos, pero también a las empresas, y se perderían alrededor de 400 mil empleos”, dijo.

Al señalar que 85 por ciento de las camionetas tipo pick up en aquel país provienen de México, estimó que tendrían un incremento de tres mil dólares por unidad.

Tras la exposición del pronóstico de afectaciones que habría si hubiese una disputa comercial entre países socios, especificó que el comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, de enero a septiembre del 2024, representa mil 776.5 billones de dólares y esta región, en su conjunto, aporta el 30 por ciento del PIB mundial.

Por ello, cuestionó la intención del republicano de impulsar una medida que hará que las tres naciones se enrosquen en una dinámica de incremento de impuestos que “nunca acabará”.

“Nos podemos fragmentar y dividir con acusaciones y tarifas. Podemos hacer eso, si queremos. Porque si nos ponen una tarifa, nosotros ponemos otra, y Canadá pone otra, pues va a ser una división de nunca acabar. O construimos juntos una región fuerte, competitiva y preparada para liderar el futuro y competir con otras regiones”, comentó.

Frente a este escenario, comentó que la indicación de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es buscar un plan para garantizar una región próspera y competitiva, para fortalecer la unidad y no la división regional.

Sostuvo que en días recientes ha recibido llamadas de representantes de la industria aeronáutica, automotriz y otros, que muestran su disposición para apoyar la economía mexicana.

“¿Qué es la propuesta que México va a preparar para esto? Primero, tener estabilidad regional. Hay que cooperar en seguridad, en migración, en gobernanza, en muchos temas. Estabilidad regional. Segundo, prosperidad compartida. Esto nos ha subrayado la Presidenta Claudia Sheinbaum, que debe ser el objetivo de los tres países, lograr esto. Todo lo que vaya contra la prosperidad compartida no funciona. Todo lo que sean impuestos innecesarios, encarecer productos, dificultar la producción, va en contra de la prosperidad compartida que queremos. Aumentar la competitividad global. Bueno, que las tarifas nos fragmentan, dificultan la tarea de las industrias, hacen que se pierdan empleos, se pierde la competitividad y se afecta tanto a Estados Unidos en primerísimo lugar, pero también a los demás, a México y a otros socios”, dijo.

La Presidenta reiteró su llamado al sector financiero a que haya calma, pues su Gobierno cuenta con el Plan México para hacer frente a la situación.

“Es este plan que estamos desarrollando conjuntamente. Y si se presenta una situación, pues no va a ser de “botepronto” lo que hagamos, sino que nos estamos preparando de manera conjunta. Entonces, por eso, ayer yo decía: “Calma. Tranquilos, tranquilas, todas y todos, porque estamos unidos, estamos trabajando y, sobre todo, por nuestro pueblo, que es a quien nos debemos”, dijo.