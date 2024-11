Sheinbaum se lanza contra autónomos extintos: se dedicaron a parar empresas públicas

La Presidenta Claudia Sheinbaum se lanzó en contra de los órganos autónomos, cuya extinción se concretó ayer, a los que señaló de frenar a empresas públicas del Estado.

En conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum cuestionó el por qué, a pesar de la creación de estos órganos, siguieron adelante los monopolios.

Se lanzó directamente en contra de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) por detener el crecimiento de empresas públicas como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Los organismos autónomos se crearon no para acabar con los monopolios privados. ¿O qué ha cambiado? No, era para evitar que las empresas del Estado, particularmente Pemex y Comisión Federal de Electricidad, fueran reconocidas como empresas públicas y no como monopolios. Cofece se ha dedicado a parar a las empresas públicas”, dijo.

Aseguró que se regularán las actividades de los sujetos obligados porque esto es obligación del Estado, pues dijo que hoy se tiene la visión de acabar con la corrupción y privilegios.

Al recuperar la sección ‘Detector de mentiras’, se refutaron las críticas en medios y redes contra el proyecto aprobado en el Poder Legislativo esta semana, descartando que esto afecte la transparencia.

