Diputada de Morena demanda negar candidatura a Rafael Guerra para ser ministro

'No representa valores de justicia'

La diputada federal de Morena, María Teresa Ealy, acusó al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, de permitir la liberación de agresores sexuales, por lo que opinó que no debe ser incluido como candidato a ministro de la Suprema Corte.

Durante una reunión de la comisión de Justicia de la Cámara de Diputados a la que pertenece, pidió la comparecencia de Guerra Álvarez para que rinda cuentas de sus actos ante los representantes populares, pues carece de los méritos y requisitos para aspirar a formar parte de la Corte.

“Este candidato no representa los valores de justicia ni integridad que nuestras instituciones requieren; Rafael Guerra no es un defensor de la justicia, su historial está manchado por actos de complicidad y revictimiza a quienes buscan amparo en nuestras instituciones, entre ellos el encubrimiento del violador y potencial feminicida Alejandro ‘N’”, afirmó.

Ante la Comisión de Justicia de la @Mx_Diputados, solicité transparencia en la postulación de Rafael Guerra Álvarez como Ministro de la SCJN. Su historial está marcado por actos de encubrimiento y complicidad, como en el caso del violador y potencial feminicida Alejandro “N”. No… pic.twitter.com/PvjqAmOcFh — Maria Teresa Ealy (@MaTeresaEalyMx) November 30, 2024

Explicó que junto con sus jueces “han revictimizado a quienes más necesitan protección. Por eso hago hoy un llamado a esta comisión para que convoque al señor Rafael Guerra a comparecer y dar cuenta de sus actos”.

Diputada morenista señaló que Guerra Álvarez tiene antecedentes tan cuestionables

Teresa Ealy insistió en que dicho aspirante no debe contender por el cargo de ministro en las elecciones de junio del 2025, incluso, dijo tener fundamentos para señalar al actual magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

🔵 EN VIVO / Reunión Ordinaria de la Comisión de Justiciahttps://t.co/mg6UVyv7LP — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) November 29, 2024

“Esta no es una acusación sin fundamento, la indiferencia, el encubrimiento y la omisión no pueden ser las cualidades que distinguen a un aspirante a ministro; no podemos permitir que alguien con antecedentes tan cuestionables ascienda a un puesto de esta magnitud, sería un mensaje devastador para las víctimas y una afrenta a los principios que nos guían como legisladores”, manifestó.

A esta petición de la diputada morenista se sumaron los legisladores Karina Barreras Samaniego, del PT, y Felipe Delgado Carrillo, del Partido Verde, para llamar a comparecer a Rafael Guerra para que explique los señalamientos en su contra.

