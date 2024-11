Tras golpe a comercio chino, Ebrard va por agentes aduanales: ‘se les acabó la fiesta’.

Un día después del golpe asestado al comercio chino, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, advirtió que ahora el Gobierno federal actuará en contra de los agentes aduanales porque “se les acabó la fiesta”, y dijo que ya tiene una lista por donde ingresaron de forma ilegal los productos asiáticos.

Luego de calificar como una medida sin precedentes en nuestro país el operativo que permitió el decomiso de 262 mil 334 piezas con valor a los 7.5 millones de pesos, señaló que si los agentes aduanales forman parte del presunto contrabando, son parte del negocio.

“Sé que es una medida que no tiene precedentes, pero si tú tienes una agencia aduanal que está haciendo eso, tú eres parte también del negocio, lo que llamamos el baile, la fiesta, se acabó la fiesta. Entonces vamos sobre las agencias aduanales involucradas conforme a las disposiciones de ley, involucrado a varias instituciones, autoridades correspondientes, lo haremos la semana que entra”, anunció.

Presentada la denuncia para iniciar extinción de dominio en Izazaga 89 , inmueble dedicado al contrabando, piratería y actividades ilícitas. pic.twitter.com/jDWo5xcDYr — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) November 29, 2024

Investigan a aduanas

Explicó en conferencia de prensa, que en materia de aduanas se va a pedir la cancelación de la patente de las aduanas involucradas, e informó que ya tiene la lista, pero como es parte de la investigación no la daría a conocer.

Rechazó que este operativo haya sido por presiones internacionales procedentes de Estados Unidos, ya que dichas acciones contra la piratería y el contrabando buscan proteger a la industria mexicana, porque, dijo, si no se respeta la propiedad intelectual, los países no se interesarán en invertir aquí.

“Ya parece que Trump me va a decir, oye, I am very worried with the China place in Mexico City, Izazaga. No, no me dijo eso. Entonces, ¿de dónde viene o de dónde procede hasta donde pudimos ayer ver? Pues hay cosas que vienen de Bangladesh, sobre todo textiles, hay cosas que vienen de China, hay cosas que vienen de Malasia, hay cosas que vienen de Vietnam, hay cosas que vienen de Indonesia”, detalló el titular de Economía.

Dio a conocer que los dueños de las mercancías tienen 15 días para confirmar la legítima y lícita propiedad de las mercancías, y de no hacerlo, las mercancías serán destruidas, mismas que, aclaró, no irán a parar al tianguis del Bienestar que implementó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“La vamos a destruir porque lo que se quiere es dejar claramente establecido que es la política que seguiremos. Si tú traes mercancía ilegal la vamos a destruir”, aseguró.

Responsabilidades de quienes facilitan la actividad ilícita pic.twitter.com/BINLemKWD7 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) November 29, 2024

Ebrard anunció también que ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), para iniciar el proceso de extinción de dominio en la Plaza Izazaga 89, donde, dijo, el inmueble era ocupado para el contrabando, piratería y actividades ilícitas.

“Dice la ley de extinción de dominio que, si tú eres propietario de un inmueble en el que se están desarrollando actividades ilícitas, son de tu conocimiento, no lo denuncias ante el Ministerio Público o no haces algo para impedirlo, entonces procede.

“Ese inmueble ya no va a haber otras operaciones, simplemente va a dejar de ser propiedad de quienes sean los propietarios”, afirmó el secretario de Economía, tras revelar que se han identificado otros inmuebles que operan bajo este mismo esquema.

En tanto, César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, adelantó que este tipo de operativos continuarán para combatir la venta de mercancía apócrifa en la capital del país.

“Este es el primero, pero vamos a seguir haciendo investigación y vamos a seguir aplicando la ley y la norma, así es que todos los que tienen inmuebles en el Centro de la Ciudad de México que revisen bien qué actividades están haciendo en su inmueble porque vamos a actuar”, sentenció.

