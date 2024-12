Chocan Fernández Noroña y Javier Corral por extinción de órganos autónomos

Luego de que lo tachara de “malagradecido” el líder del Senado, Gerardo Fernández Noroña por votar en contra de la extinción de los órganos autónomos, Javier Corral rechazó ese calificativo y afirmó que se trata de una “expresión radical de intolerancia” que es injusta.

Javier Corral Jurado dijo que aprecia mucho a Fernández Noroña, por lo cual le resultó extraño el tono de sus declaraciones en su contra por no acompañar a Morena en la votación para eliminar al Inai, Cofece, Ifetel, las comisiones de Regulación de Energía y Nacional de Hidrocarburos, Mejoredu y Coneval.

“He recibido mucha comprensión, incluso mensajes de solidaridad de dirigentes de Morena, de actores relevantes del gobierno frente a lo que ha estado sucediendo en estos días, y eso también a mí pues me reconforta mucho saber que por una expresión radical de intolerancia que es la que ha tenido Gerardo, hay otros que han expresado una posición así”, dijo.

▶️#Video | El senador Javier Corral rechazó ser mal agradecido como lo acusó el líder del Senado, Gerardo Fernández Noroña, por votar en contra de la extinción de siete organismos autónomos.



Dijo que es una declaración radical de intolerancia de su compañero de bancada pic.twitter.com/a7FHXlZF1j — La Razón de México (@LaRazon_mx) December 4, 2024

Fernández Noroña acusó a Corral Jurado de mandar mensajes equívocos después de que votó en contra de la reforma a la Constitución para desaparecer siete órganos autónomos, e incluso lo calificó de “mal agradecido” después de que la Fiscalía de la CDMX evitó que lo detuvieran en agosto pasado, por supuesto desvío de 98 millones de pesos.

“Apenas se integra al movimiento y no quiere darse cuenta que manda mensajes equívocos. Te acaban de salvar de que te metieran a la cárcel porque Maru Campos, la gobernadora iba con todo, estuvo a punto, no debes mandar ningún mensaje equívoco que pareciera, pues sí lo voy a decir, que pareciera que uno es malagradecido”, acusó el líder senatorial.

▶️#Video | Que siempre no dijo lo que dijo



Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, señaló que en ningún momento llamó mal agradecido a su compañero de bancada, Javier Corral, por su voto contra la extinción de órganos autónomos y acusó que se malinterpretaron sus… pic.twitter.com/MaSrSJxIkR — La Razón de México (@LaRazon_mx) December 4, 2024

En respuesta, Javier Corral manifestó que son injustas esas declaraciones de Fernández Noroña.

“Me parece muy desafortunada y por supuesto muy injusta. Yo he venido aquí a contribuir, he venido a colaborar, yo no he venido a refugiarme aquí. Mi voto en contra yo lo participé con toda anticipación, no solamente a nuestro coordinador, a muchos compañeros del grupo parlamentario.

“Es un tema que debo decirlo como es , yo siempre conversé y platiqué, bueno en su momento, con el presidente (Andrés Manuel) López Obrador, pero de una manera muy específica con la doctora Claudia Sheinbaum. (…) Así que yo no he ni traicionado ni fallado a nadie en ningún compromiso. Estaba muy claro que yo no podía compartir esa postura”, justificó.

Reiteró que fue claro en su postura sobre los órganos autónomos, porque “yo contribuí a formarlos, yo participé en el impulso y la creación de estos. (…) Era un acuerdo que yo tenía desde que me invitaron a participar en este movimiento”.

Confió que en Morena no solamente haya lugar para la reflexión, sino la crítica y el disenso y “alejarnos de la pretensión de ser un grupo cerrado que oye, calla y obedece”. Recordó que renunció al PAN, pero no a sus valores ni principios.

Insistió que no iba a contribuir a la desaparición del Inai, de la Comisión Federal de Competencia Económica ni del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

“Si yo creo en la existencia de esos órganos autónomos, yo creo que se pudieron arreglar de otra manera, o sea, yo estoy convencido de que efectivamente tienen muchos problemas, y muchas de las críticas que se les hacen son correctas, y son críticas que van a deficiencias, a desviaciones, bueno, pues si era de operadores podríamos haberlos cambiado, si era de presupuesto, pues habríamos podido reducirlos, si eran actos de corrupción, pues se debían de haber sancionado (...)”, puntualizó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR