Senado aprueba leyes secundarias del PJF; se crea Tribunal de Disciplina

Con el voto mayoritario de Morena, PT y PVEM, el pleno del Senado aprobó este jueves, en lo general y lo particular, las leyes secundarias de la reforma judicial para expedir la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial, así como el proyecto para reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas, enviadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Como parte de las responsabilidades administrativas se otorga al Tribunal de Disciplina Judicial la atribución de investigar e imponer las sanciones que corresponden a las personas servidoras públicas del Poder Judicial, por faltas administrativas.

De igual manera, se otorga la facultad a los Tribunales de Disciplina Judicial de las entidades federativas y de la Ciudad de México para que puedan realizar lo propio con las personas servidoras púbicas de los poderes judiciales locales.

📌 El Senado aprobó incorporar los principios de respeto a los derechos humanos, buena administración pública y perspectiva de género, así como los Tribunales de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. pic.twitter.com/O69gjdlszr — Senado de México (@senadomexicano) December 6, 2024

Al presentar los tres dictámenes, el presidente de la comisión de Justicia, Javier Corral, señaló que el objetivo de las propuestas es armonizar las leyes con el decreto de reforma a la Constitución en materia de reforma al Poder Judicial federal.

Detalló que con la Ley Orgánica se establece la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por el Órgano de Administración Judicial, un ente con independencia y autonomía técnica y de gestión para emitir sus resoluciones.

Combatirán la impunidad y el nepotismo

También se crea el Tribunal de Disciplina Judicial, que junto con el Órgano de Administración Judicial, combatirán la corrupción, la impunidad, el nepotismo y negligencia del Poder Judicial, a través de reglas claras.

En cuanto a la Ley de Carrera Judicial, Corral Jurado dijo que se ajusta a los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia y paridad de género, contemplados en la Constitución; además de que respeta los derechos de las personas que actualmente trabajan en el Poder Judicial.

Indicó que se incorpora la perspectiva de género, de forma transversal, progresiva e igualitaria en el desarrollo de la Carrera Judicial, con lo que se permitirá que las mujeres y los hombres ejerzan y gocen sus derechos humanos con enfoque de igualdad sustantiva.

📌 Para establecer normas, estructuras, integración y funciones; y además crear el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial, se aprueba crear la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. pic.twitter.com/prKfTi0Shd — Senado de México (@senadomexicano) December 5, 2024

Además se adiciona un Título Tercero, del combate al nepotismo, en el cual se establecen medidas para impedir nombramientos de familiares por parte de los titulares, así como el deber de informar sobre vínculos familiares o afectivos.

En tanto al dictamen para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Javier Corral dijo que se adicionó como criterio el de la “buena administración”, así como las adecuaciones que permitirán considerar como falta administrativa no grave la inobservancia del Código de Ética y los diversos Códigos de Conducta.

La integración del Tribunal de Disciplina generó críticas de la oposición, pues acusó que lo que Morena pretende es imponer un Tribunal de la “Santa Inquisición”.

La panista Laura Esquivel afirmó: “Sobre la Ley de Responsabilidades y su Tribunal de Disciplina Judicial no hay nada que no hayamos dicho antes, es su Tribunal de la Santa Inquisición, la verdad y única función de este tribunal será estar a la caza de ministras, magistrados, jueces que no se alineen a sus órdenes”.

Claudia Anaya del PRI, la secundó al resaltar que “aquí es donde viene también el tema de este Tribunal Disciplinario que puede convertirse en inquisitorio y que puede generar problemas en la independencia judicial”.

La morenista Guadalupe Chavira, reconoció que este tribunal sí perseguirá a juzgadores del neoliberalismo.

“Va contar con órganos auxiliares para el desempeño de sus funciones y uno especializado en investigar a todos estos jueces y juezas que en el futuro y en el pasado neoliberal fueron cómplices, e incluso lograron la protección de algunos que tuvieron que irse al exilio porque tuvieron miedo de permanecer en el país para dar cuenta a la justicia”.

