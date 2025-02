Senado autoriza entrada de tropas de EU para entrenamiento conjunto con la Semar

Por unanimidad de votos, el Senado autorizó a la presidenta Claudia Sheinbaum para permitir el ingreso al país de 10 elementos del ejército de los Estados Unidos para participar en el adiestramiento denominado: “Fortalecer la capacidad de las Fuerzas de Operaciones especiales de la Secretaría de Marina”.

Fueron 107 votos a favor del adiestramiento castrense, el cual se realizará en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina, con sede en San Luis Carpizo, Campeche, del 17 de febrero al 28 de marzo próximos.

Defienden colaboración con Estados Unidos

En un contexto en el que se reveló el sobrevuelo de aeronaves estadounidenses cerca del espacio aéreo mexicano—sin violarlo—el senador priista Rolando Zapata Bello, y secretario de la Comisión de Marina, defendió la colaboración con Estados Unidos, destacando que fortalecerá la seguridad nacional.

En la tribuna, aseguró que el proyecto ha sido analizado con detenimiento para garantizar que preserve nuestra soberanía y refuerce nuestras capacidades nacionales.

“El entrenamiento conjunto con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos puede fortalecer nuestras capacidades de combate, rescate, navegación y manejo de equipos tácticos, impulsando el profesionalismo y la eficiencia de nuestra Armada para responder mejor ante las amenazas crecientes que acechan al país”, argumentó.

La Secretaría de Marina (Semar) aclaró que la presencia de navíos estadounidenses cerca de la costa de Baja California se da en una zona de libre navegación internacional. ı Foto: AP

“Debemos siempre asegurar que estos esfuerzos hagan a México más fuerte y mejor preparado para defender a la patria, para garantizar la libertad y la pluralidad de nuestra tierra”, apuntó Zapata Bello.

Lilly Téllez, senadora del Partido Acción Nacional, externó que este tipo de ejercicios internacionales “nos recuerda cómo sí se puede cooperar entre ambas fuerzas militares, las estadounidenses y las mexicanas”.

“Como vemos no hay invasión de México porque vengan fuerzas estadounidenses a cooperar con las mexicanas, no hay invasión, no hay ninguna violación a la soberanía, la patria no se vendió, la patria no se sometió, porque constantemente haya esta cooperación entre fuerzas estadounidenses y fuerzas mexicanas”, comentó.

Además, cuestionó: “¿Por qué entonces no aceptar la cooperación con Estados Unidos para proceder contra los cárteles en México?, ¿Por qué no aceptarlo bajo un convenio de cooperación en un marco legal como está sucediendo y como ha sucedido en todos estos años cuando se realizan este tipo de ejercicios que hoy autorizamos?”.

Lili Téllez dijo que la realidad es que el Estado mexicano no puede contra los cárteles, porque de lo contrario ya hubiera procedido: “La mayoría de los mexicanos dice que sí, evidentemente porque matan, torturan, secuestran, cobran piso, detienen a diestra y siniestra en cualquier camino, en cualquier carretera, extorsionan, asesinan niños, devastan pueblos, expulsan a los mexicanos de sus hogares”, culminó.

