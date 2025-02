Sheinbaum espera respuesta de Google

La Presidenta Claudia Sheinbaum insistió en que Google “está mal” por modificar el nombre del Golfo de México a Golfo de América en su servidor de Maps, tras el decreto emitido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; dijo que aguardarán la respuesta antes de acudir a tribunales.

Ayer, exhibió la carta que envió a la empresa en la que respondió que el cambio sólo es apreciable dentro del territorio de aquel país, pero para el resto continúa apareciendo Golfo de América, con lo cual la mandataria se dijo en desacuerdo.

“Esto está mal. Como lo he dicho muchísimas veces: el decreto del presidente Trump le cambia el nombre a “Golfo de América” sólo en su plataforma continental, estamos hablando de 22 millas náuticas desde la costa, no a todo el Golfo. Aquí Google lo que está haciendo es cambiándole el nombre a la plataforma continental de México y de Cuba, y eso no tiene nada que ver con el decreto que hizo el presidente Trump para su propia plataforma continental”, dijo.

El decreto estadounidense indica que el cambio sólo aplica para la plataforma continental de ese país, expresó. La referencia de Golfo de América debe limitarse exclusivamente a la zona marítima bajo jurisdicción estadounidense, porque excederse extralimita las facultades.

“Sólo la plataforma continental de los EU donde ellos tienen derecho a renombrar porque es su territorio”, dijo.