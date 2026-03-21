¿Hay marchas y bloqueos de la CNTE HOY sábado 21 de marzo?

Aspecto de un bloqueo de la CNTE el viernes.

Esta semana, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) inició una nueva jornada de protestas, mediante las cuales, nuevamente, exigió mejoras laborales y salariales, la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, entre otros puntos.

La jornada de protestas comenzó el miércoles 18 de marzo e incluyó bloqueos en algunas de las vialidades principales de la capital mexicana (como Insurgentes y Paseo de la Reforma), así como un plantón en el Zócalo, frente a Palacio Nacional, desde donde se exigió un diálogo directo con el Gobierno federal.

El viernes, integrantes de la CNTE bloquearon accesos a sedes de Afores. ı Foto: FB CNTE

El viernes 20 de marzo, el plantón en el Zócalo comenzó a retirarse, pero ¿esto significa que terminó la protesta? ¿O continuarán las manifestaciones este sábado, por tiempo indefinido? Esto sabemos de la más reciente jornada de protestas de la CNTE.

¿Hay manifestaciones de la CNTE este sábado 21 de marzo?

El miércoles 18 de marzo, la CNTE anunció una nueva jornada de protestas, para continuar con las exigencias de su pliego petitorio. A causa de esto, organizaron bloqueos, marchas y un plantón en el Zócalo.

No obstante, desde el inicio se aclaró que esta sería una jornada de protesta corta, con una duración de 72 horas.

Lo anterior fue confirmado el viernes 20 de marzo, cuando, al retirarse del Zócalo, la CNTE emitió un comunicado en donde declaraba terminado el paro de 72 horas y, junto a él, las manifestaciones.

[...] Reconocemos a los colectivos, organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles que han fortalecido la lucha del magisterio nacional en este paro de 72 horas, el cual declaramos terminado, siendo a las tres horas de la tarde con quince minutos del día 20 de marzo de 2026 Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en un comunicado



Comunicado de la CNTE, donde anuncia el fin del paro. ı Foto: FB CNTE

Además, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) no contempla ninguna manifestación, concentración o marcha organizada por la CNTE para este sábado 21 de marzo.

Finalmente, este sábado el Zócalo capitalino se encuentra vacío, sin campamentos ni ningún tipo de manifestación, por lo que se asume que no habrá otro plantón de la CNTE hoy.

Recordar que este fin de semana se celebra el evento Noche de Primavera, el cual, entre sus actividades, contempla conciertos en el Zócalo.

Así luce el Zócalo HOY 21 de marzo; sin manifestantes y con escenario listo para el evento Noche de Primavera. ı Foto: Webcams de México

¿Qué exige la CNTE en sus manifestaciones?

La CNTE exige diversos puntos relacionados con las mejoras salariales y laborales, particularmente:

Incremento del 100% al sueldo base

Pago de adeudos

Abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007

Mejora en servicios de salud

Cancelación de la reforma educativa

Reinstalación de maestros cesados

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