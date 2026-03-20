Manifestantes de CNTE levantan casas de campaña en el Zócalo, tras dos días de plantón

Manifestantes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), que este viernes organizaron un tercer día de protesta, comenzaron a levantar las casas de campaña que mantenían a modo de plantón en el Zócalo capitalino.

Lo anterior cumplidos dos días del inicio de esta protesta, que inició la mañana del miércoles 18 de marzo, mientras otros contingentes se movilizaban en la Ciudad de México, especialmente sobre avenidas principales como Reforma o Insurgentes.

El retiro del plantón en el Zócalo este viernes se realizó conforme a lo previsto por los integrantes de la CNTE, quienes aseguraron que el mismo se llevaría a cabo solo del 18 al 20 de marzo.

🚨Maestros de la CNTE comienzan a levantar sus casas de campaña en el Zócalo. 👇🏼



📹🗞️Lizbeth Hernández vía @Radio_Formula pic.twitter.com/GFlofge5r0 — Azucena Uresti (@azucenau) March 20, 2026

No obstante, las y los maestros de la Coordinadora habían amagado con extender el plantón en caso de que no se establecieran mesas de diálogo directas con el Gobierno federal.

A pesar de ello, se desconoce si esto significa que los maestros liberarán el Zócalo en su totalidad, o solo son algunos contingentes los que se retiran de la Plaza de la Constitución.

Mientras tanto, otros integrantes de la CNTE llevaron a cabo bloqueos en otros puntos de la Ciudad. Este viernes protestaron frente a varias sedes de Afores en la Ciudad de México, siendo las más afectadas las de Afore XXI y MetLife, ambas sobre Paseo de la Reforma.

Cada contingente junto a una veintena de personas, lo cual afectó la circulación sobre una de las avenidas más transitadas de la capital mexicana.

Los integrantes de la CNTE iniciaron una nueva jornada de protestas este miércoles con motivos similares a los que ya habían presentado anteriormente, entre ellos aumentos salariales, mejoras de condiciones laborales y otros puntos. Entre los más destacados están:

La abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 (específicamente el sistema de pensiones por Afores)

Un incremento salarial del 100% al sueldo base

Justicia y seguridad para la comunidad escolar

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