CNTE levanta paro y plantón; ratifica intención de Huelga Nacional

Alrededor de las 15:00 horas de este viernes la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) concluyó su paro de 72 horas, levantó el plantón que mantenía en el Zócalo capitalino y se retiró bajo la advertencia de continuar con los preparativos rumbo a una huelga nacional, tras considerar que el Gobierno Federal no atendió sus demandas, pero sí desplegó un desgaste y criminalización contra su protesta.

Después de las movilizaciones que se desplegaron frente a distintas instituciones de ahorro para el retiro de los trabajadores, los maestros regresaron al primer cuadro del centro histórico de la ciudad de México para dar por terminada la protesta iniciada desde el miércoles 18 de marzo.

Vista del Zócalo tomado por manifestantes ı Foto: Cuartoscuro

En un posicionamiento fijado posteriormente, la Coordinadora acusó que la falta de respuesta a sus demandas no se debe a una insuficiencia presupuestal, como en su momento lo argumentó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sino más bien a una decisión política.

“Exigimos una mesa nacional con la Titular de Ejecutivo Federal con carácter resolutivo, no aceptamos ningún esquema dilatorio, hacemos énfasis, que la atención a nuestras demandas centrales no responde a una falta de recursos, sino, a una decisión política que sostiene a un modelo que privilegia el fortalecimiento de la oligarquía financiera, por encima de los derechos de una seguridad social digna de la clase trabajadora de nuestro país”, dijo.

Bajo este contexto señalaron a la Federación de reproducir discursos que dejan en segundo plano la garantía de los derechos sociales y se priorizan los intereses del mercado.

“Nos queda claro que este gobierno de continuidad neoliberal reproduce la lógica de administración del capital, manteniendo intactas las estructuras que subordinan los derechos sociales a los intereses del mercado, mantienen un discurso de puertas abiertas, mientras despliegan mecanismos de desgaste, control mediático, persecución política y criminalización de la protesta social”, señalaron los maestros.

Bajo estas consideraciones, la CNTE anunció que continuarán los trabajos para el llamado a una huelga nacional, sobre la cual aún no se tiene una fecha definida.

“Continuaremos construyendo las condiciones para escalar la lucha hacia la Huelga Nacional. Reconocemos a los colectivos, organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles que han fortalecido la lucha del magisterio nacional en este paro de 72 horas”, consignaron.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL