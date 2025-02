Afilia Morena a Yunes y saltan Nahle y Jara

El senador Miguel Ángel Yunes Márquez formalizó su unión a Morena. Durante una jornada de afiliación en el Senado de la República, el expanista Yunes Márquez apareció junto a la fracción parlamentaria morenista, marcando un cambio significativo en su carrera política.

La integración de Yunes Márquez se produce después de su expulsión del PAN en septiembre de 2024, tras votar a favor de la reforma judicial.

El Dato: La oposición ha rechazado el uso del Senado para la afiliar a Morena a legisladores y personal administrativo, argumenta que viola el Código Penal

Ante los cuestionamientos, aseguró que tiene “un gran agradecimiento por el partido, por el coordinador, el señor Adán Augusto López, con el presidente Gerardo Fernández Noroña, con mis compañeras y compañeros senadores de Morena que me han abierto las puertas”.

TE RECOMENDAMOS: Registran 81 mil en enero pasado Detenciones de migrantes en EU caen al mínimo en los últimos 7 años

Dijo sentirse acogido “en un momento en donde yo decidí en mi vida apoyar a la Presidenta de la República, apoyar porque estoy convencido que México requiere una presidencia fuerte y eso requiere también tener un señor del Senado que respalde a presidencia, no podemos tener contraposición entre los diferentes poderes y estoy muy contento de estar aquí, me siento en casa”.

Yunes Márquez mencionó que con su afiliación ya no tiene sentido el procedimiento que abrió el PAN en su contra y reiteró que está comprometido a ayudar a la Presidenta Claudia Sheinbaum.

El Tip: La estrategia de Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Morena, es afiliar a 10 millones de militantes

“Sí, ya no tiene sentido porque, realmente, desde hace algún tiempo está, no ha pasado absolutamente nada y esto era cuestión de tiempo, yo le había comentado ya aquí al senador Adán Augusto que me quería afiliar.

“Ya venía yo trabajando con el grupo legislativo de Morena desde hace muchos meses y no tenía sentido quedar en medio; que tenía que tomar una decisión, es una decisión de vida”, declaró.

Tras darse a conocer la afiliación de Yunes, En su cuenta de X, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, pidió a la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena no acreditar la membresía como integrante de Morena, por “no representar ni contar con los postulados del movimiento de regeneración… ¡¡Los militantes de Veracruz merecen respeto!!”, redactó.

Al llamado de Nahle, se sumó Salomón Jara, gobernador de Oaxaca. Ofreció su respaldo y llamó a rechazar dicha afiliación. El comité estatal de Morena en Veracruz solicitó lo mismo: “Representa abuso de poder, la corrupción y la traición”.

Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, informó que “respecto a la solicitud de registro a Morena realizada el día de hoy (ayer martes) por el senador Yunes Márquez, informamos que, de acuerdo a nuestros estatutos, será la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia quien evalúe su procedencia y tome una determinación”.

El proceso de afiliación en el Senado fue supervisado por la presidenta de Morena; y por Andrés Manuel López Beltrán, secretario e hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Los primeros fueron Adán Augusto López Hernández, coordinador y Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado. De manera previa, los dirigentes de Morena se reunieron en privado con los legisladores. Ahí, firmaron el “decálogo para las autoridades electas de Morena”.

Dicho decálogo establece que “se deben al pueblo y deben ser leales a él”, además de la erradicación de privilegios y que ningún funcionario gana más que la Presidenta.Entre los firmantes estuvieron Araceli Saucedo y José Sabino, experredistas; y Cinthya López Castro, expriista.El secretario del SNTE, Alfonso Cepeda, se comprometió a afiliar a Morena a 1.5 millones de los 2.5 millones de maestros del país, sumando de 5.5 millones de personas al considerar a sus familias. Aseguró que “el magisterio nacional es plural”, pero se facilitará la filiación masiva al partido oficial.