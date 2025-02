TEPJF confirma diseño de boletas para elección judicial; ordena al INE definir validez o nulidad de los votos

A un día de que inicie la impresión de boletas para la elección de personas juzgadoras, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó 13 medios de impugnación sobre el diseño de las boletas electorales aprobado por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Asimismo, vinculó al Consejo General del INE para que emita los criterios que deben aplicarse al escrutinio y cómputo de la votación donde se tendrá que determinar “con total claridad lo concerniente a la validez o nulidad de los votos”.

La discusión se centró en la practicidad que tendrán para la ciudadanía el diseño de las boletas ya que uno de los reclamos es que éste confunde al electorado; sin embargo, el proyecto presentado por el magistrado Felipe Fuentes argumenta que la forma en que deben aparecer las candidaturas en cada boleta, así como la votación que es asentando el número de candidatura de su preferencia, está establecido en la reforma constitucional del Poder Judicial de la Federación por lo que así debe ser interpretado, de acuerdo a la ley.

Diseño de boletas “no es lo más didáctico”, reconoce TEPJF

Durante el debate la presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto Fregoso, reconoció que el diseño de la boleta no es lo más didáctico ya que contiene mucha información y el electorado no está acostumbrado a este tipo de papeletas; sin embargo, sostuvo que, aunque pudiera haber mejores diseños, éste fue avalado por una mayoría de ocho consejeros electorales que también tomaron en cuenta la opinión de expertos en la materia.

“Yo creo, sí, evidentemente me parece que, no es un diseño de las boletas, pues lo más didáctico posible, o sea, eso no lo podemos negar, me parece que es evidente; son boletas que tienen mucha información, es muy diferente al tipo de boleta que estamos acostumbrados y acostumbradas aquí en México. (…) Me parece que hoy estamos en este proceso electoral inédito con un diseño que también va a estar a prueba, que seguramente pudiera haber otras maneras de ver o mejores maneras o mejores diseños, pero este diseño fue avalado por ocho de once consejeras y consejeros, me parece que les llevó también varios meses de estarlo construyendo, de cómo facilitarle a la ciudadanía la votación en este complejo diseño que va a estar más ligero” sostuvo la magistrada presienta.

Así serán las boletas para la elección judicial el domingo 1 de junio. ı Foto: INE

Improcedentes, las impugnaciones sobre listados de candidatos a elección judicial

En esta misma sesión, los magistrados electorales determinaron la improcedencia de diversas impugnaciones sobre los listados de las personas idóneas para ser candidatos a algún cargo en la elección judicial. Argumentaron que inviabilidad en las demandas ya que a la fecha en que se dictan los fallos, los comités de evaluación responsables ya no existen pues quedaron disueltos tras la cesación de sus funciones, lo que impide la reparación de las violaciones reclamadas.

Además de que ya fueron publicados los listados definitivos, se llevó a cabo el proceso de insaculación y se remitieron las listas a las titularidades de los Poderes de la Unión, con lo que los órganos señalados como responsables concluyeron su encomienda constitucional.

