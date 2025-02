Claudia: Sobrevuelos con drones son legales

La Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, negó que el sobrevuelo de drones estadounidenses sobre territorio mexicano sea ilegal, pues forma parte de los acuerdos entre ambos países que, en su mayoría, se dan bajo petición del Gobierno de México para atender la seguridad interior.

Durante su conferencia desde Palacio Nacional, afirmó que este tipo de operaciones forma parte de la colaboración convenida entre ambas naciones desde administraciones pasadas, por lo que apuntó que esto no es nuevo.

“En primer lugar, no hay nada ilegal; lo que hay es una colaboración y una cooperación que tiene muchísimos años, no es de ahora… Muchas veces es a petición… o más bien, todas las veces es bajo petición del Gobierno de México, de colaboración de información, para poder atender condiciones de seguridad, en marcos de colaboración que están establecidos principalmente entre las Fuerzas Armadas de México y distintas instituciones del gobierno de Estados Unidos.

El Dato: El NYT informó este martes que los vuelos de la CIA buscan ubicar laboratorios de fentanilo; además, CNN dijo que los drones son modelo MQ-9 y no están armados.

“Entonces, no hay nada ilegal y es parte de una colaboración y de una coordinación en donde se comparte la información, siempre en el marco de los cuatro principios esenciales de la colaboración entre Estados Unidos y México, en donde un elemento principal es el respeto a nuestra soberanía”, dijo.

La mandataria federal acusó al diario estadounidense The New York Times de intentar vulnerar a México por medio de la nota que publicó y que fue de donde partió el reporte sobre los sobrevuelos de los drones de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para vigilar al país.

Al remarcar que estas operaciones se dan en un marco de cooperación, negó que estos acuerdos entre ambas administraciones representen una debilidad de su parte o una negociación de la soberanía nacional.

“¿Por qué sale la nota en el New York Times?, ¿quién le da esa nota al New York Times?, ¿qué quieren promover con la nota y todos los corifeos que se desatan en medios mexicanos o en la oposición? Como diciendo: ‘es que la Presidenta de México es débil, tuvo que ceder frente al espionaje del Gobierno de los Estados Unidos, hay violación a la soberanía’, cuando en realidad es un protocolo de coordinación… Quieren vulnerarnos, como si nosotros estuviéramos negociando la soberanía nacional. Jamás”, sentenció.

También rechazó las acusaciones de que su gobierno defiende a grupos del crimen organizado, como articulistas mexicanos lo han planteado, así como los cuestionamientos por la autorización para que militares estadounidenses ingresen al país para capacitar a elementos de la Marina.

“Nosotros no mentimos. Y la soberanía no es negociable. Ese es un principio básico. La soberanía y la independencia de México costaron muchas vidas al pueblo de México. Y nosotros tenemos la responsabilidad y la vamos a cumplir porque es nuestra convicción y para eso nos eligió el pueblo de México, para defender nuestra soberanía. Entonces, no hay absolutamente nada que ocultar”, dijo.

Defensa y Comando Norte acuerdan trabajo bilateral

El Comando Norte de Estados Unidos dio a conocer que el general Gregory M. Guillot, comandante de esta organización, y el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) de México, entablaron una conversación en la que acordaron compartir información de inteligencia y respeto a la soberanía de ambos países.

También trataron temas importantes como la cooperación para aumentar la seguridad en la frontera entre México y EU, basada en tres ejes importantes: Realizar patrullajes coordinados en sus respectivos lados de la frontera; mayor intercambio de información y métodos para comunicaciones inmediatas y respeto a la soberanía de cada país.

En reunión virtual, Gregory Guillot y Ricardo Trevilla Trejo, definieron una “declaración de entendimiento”.

Comando Norte de EU en reunión con el titular de la Defensa, Ricardo Trevilla, ayer. Foto|Especial

“La conversación resultó en la formulación de una Declaración Conjunta de Entendimiento sobre actividades de cooperación a lo largo de la frontera, que incluya coordinación de patrullajes en sus respectivos lados fronterizos, incrementar el intercambio de información y métodos para comunicaciones inmediatas”, indicó el Comando Norte.

18 vuelos espía ha realizado el gobierno de EU

La reunión entre Trevilla Trejo y Guillot ocurrió a unos días de que el general estadounidense informara al Congreso Federal de su país que el Comando Norte, sin autorización del gobierno de México, realizaba sobrevuelos de espionaje para interceptar información referente a los cárteles mexicanos del narcotráfico.

“La conversación y acuerdos enfatizó que cada país respetará la soberanía de cada uno”, apuntó en un comunicado.

Los sobrevuelos, aparentemente fuera del territorio marítimo de México, sobre las aguas de lo que el gobierno de Donald Trump ahora llama Golfo de América, según Guillot, se llevan a cabo por órdenes del Pentágono.

Además, se notificó que los vuelos de “inteligencia y reconocimiento” en contra de los cárteles del narcotráfico se realizan con aviones militares de la clase U-2, RC-135 Rivet Joints, P8 y Drones.

El general Guillot notificó al Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, en el Capitolio, que la información que recopilaban, la compartían con el gobierno mexicano y que buscan mayor cooperación con la Defensa.