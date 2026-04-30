‘El Jardinero’, del CJNG, obtiene suspensión contra extradición a EU

Una jueza de distrito frenó la extradición de Audias “F”, alias “El Jardinero”, quien es señalado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

“El Jardinero” interpuso la demanda de garantías el 29 de abril contra la orden de extradición fuera de procedimiento; además, en su escrito señaló que es víctima de incomunicación.

Azucena Lazalde Íñiguez, titular del Juzgado Segundo de Distrito en materia Penal con residencia en Toluca, Estado de México, le concedió la suspensión de plano para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y no sea llevada a cabo la entrega del quejoso al gobierno de Estados Unidos, hasta que se resuelva el juicio de amparo mediante sentencia ejecutoria.

La impartidora de justicia argumentó que la ejecución de la extradición produciría afectaciones irreparables a los derechos humanos de “El Jardinero”.

Detalló que “El Jardinero” debe quedar a disposición del juzgado de amparo en lo que respecta a su libertad personal y en caso de que el acto reclamado provenga de un procedimiento de extradición, deberá quedar a disposición de la autoridad que conozca de la extradición por lo que respecta a la continuación del procedimiento.

Asimismo, dio un plazo de 24 horas para que las autoridades del penal del Altiplano den cumplimiento a la medida cautelar, mientras que a “El Jardinero” lo apercibió para que en un plazo de cinco días ratifique la demanda y para que formule los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, de forma ordenada y cronológica.

Del mismo modo, Lazalde Íñiguez le otorgó a “El Jardinero” la suspensión de plano para que cesen de inmediato los actos de incomunicación.

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FGR