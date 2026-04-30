Detienen en Uruapan a ‘Comandante Giro’, señalado de reclutamiento

En Uruapan, Michoacán, un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales derivó en la detención de Armando “N”, alias “Comandante Giro”, a quien autoridades vinculan con una célula delictiva al parecer ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) dedicada al reclutamiento de personas y a la distribución de droga en la región. En la acción también fue capturada otra persona.

De acuerdo con reportes oficiales, en el despliegue participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional, en coordinación con autoridades estatales como la Fiscalía General del Estado de Michoacán y la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.

Las detenciones se lograron tras la ejecución de dos cateos en distintos puntos del municipio.

La captura de dicho sujeto fue realizada en Uruapan e informada por elG abinete de Seguridad el 29 de abril. Las autoridades identificaron dos inmuebles usados por un grupo delictivo.

Además de esta actividad, la célula con la que se le relaciona también estaría implicada en la distribución de droga, una de las principales fuentes de financiamiento de estas organizaciones.

Como parte del operativo, también se aseguraron dosis de droga. Imágenes difundidas por las autoridades muestran a los dos hombres detenidos, así como los presuntos narcóticos incautados durante las diligencias, lo que refuerza la línea de investigación sobre la participación de esta célula en actividades de narcomenudeo en la zona.

El Gabinete de Seguridad señaló que estas acciones forman parte de una estrategia para reducir la capacidad operativa de grupos generadores de violencia en Michoacán.

“Con acciones coordinadas, el Gabinete de Seguridad continúa afectando las capacidades operativas de grupos generadores de violencia para avanzar en la construcción de paz en Michoacán”, indicaron las autoridades.

El caso se mantiene en desarrollo y se espera que en las próximas horas se den a conocer más detalles conforme avancen las investigaciones.

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MSL