TEPJF y ANUIES impulsan un diálogo nacional desde las regiones para fortalecer una justicia electoral cercana, plural y democrática

La justicia electoral no puede evolucionar sin mirarse críticamente y tampoco sin escuchar al país, la diversidad, los retos y la riqueza de sus regiones, sostuvo el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Gilberto Bátiz García, al inaugurar el primero de seis seminarios regionales sobre “Justicia electoral cercana: diálogos sobre nuestra democracia”, organizados en colaboración con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

Se trata de un recorrido nacional que permitirá construir una justicia más plural, accesible y consciente de la realidad política y social de los conflictos que tiene la responsabilidad de resolver el TEPJF mediante sus sentencias, explicó ante el secretario general ejecutivo de la ANUIES, Luis Armando González Placencia, y del rector de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Luis Enrique Palafox Maestre.

“Hoy iniciamos en Tijuana un recorrido nacional para pensar la justicia electoral desde el territorio. Estamos ciertos de que una democracia se fortalece cuando sus instituciones escuchan, aprenden y se acercan. Eso es la justicia cercana: una justicia presente”, dijo Bátiz García. Agregó que “al final del día, la justicia electoral no solo resuelve conflictos. Define reglas, construye confianza, y sostiene la estabilidad democrática”.

Ante autoridades electorales y judiciales, personal académico y estudiantes reunidos en la UABC, afirmó que los seminarios parten desde la convicción de que la justicia electoral no puede sostenerse solo desde los tribunales, sino que debe construirse desde las regiones, la academia, la sociedad civil y desde la experiencia concreta de quienes viven la democracia todos los días.

“Durante mucho tiempo, la justicia electoral fue entendida como una función técnica, especializada, anclada en el derecho. Y sin duda, es ahí donde radica una de sus principales fortalezas, pero no nos es suficiente. La justicia electoral, para ser eficaz, legítima, tiene que estar cerca de las personas, de la ciudadanía y de sus contextos”, expresó Bátiz García.

Refirió que los seminarios se enfocarán en cuatro temas: primero, los derechos político-electorales de pueblos indígenas y grupos de atención prioritaria; segundo, inteligencia artificial, plataformas digitales y elecciones; tercero, la elección judicial, entendida como un cambio de gran calado que plantea preguntas sobre legitimidad, independencia y diseño institucional en uno de los tres poderes fundamentales del Estado mexicano. Y cuarto, los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia electoral.

A su vez, Luis Armando González subrayó que los seminarios reflejan el trabajo entre el TEPJF y la ANUIES, pues “la democracia requiere para su consolidación no solo instituciones sólidas, sino también del conocimiento que se genera en las aulas, del pensamiento crítico que nace aquí y del dialogo informado”.

Planteó que se trabajará alrededor de tres ideas: “La primera, en torno a la justicia electoral como garantía de derechos. No se trata únicamente de resolver controversias, sino de asegurar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales y de contribuir a la legitimidad de los procesos democráticos. La segunda, sobre la universidad como espacio de deliberación y formación cívica, y la tercera, sobre la necesidad de innovar frente a los nuevos desafíos, los cambios tecnológicos, sociales y políticos que obligan a repensar los marcos tradicionales de la justicia electoral incorporando nuevas perspectivas y herramientas de análisis”.

El rector de la UABC, Luis Enrique Palafox, destacó el esfuerzo que realizan el TEPJF y la ANUIES porque “contribuye al fortalecimiento de la justicia electoral, al desarrollo democrático y a la consolidación de la confianza ciudadana”.

Aseguró que fortalecer la confianza de la ciudadanía implica reconocer que “la participación ciudadana es el motor que impulsa todos los cambios que la sociedad necesita. Cada voz cuenta, pero su verdadero impacto se alcanza cuando se expresa de manera consciente, estructurada y organizada, permitiendo construir mensajes claros que repercutan de manera directa en la toma de decisiones y en el rumbo democrático de nuestro país”.

En el evento se firmó un convenio colaboración entre el TEPJF, la ANUIES y la UABC para promover la reflexión académica a partir del intercambio de conocimientos y buenas prácticas, así como la interacción directa entre actores clave del sistema democrático que propicia la construcción de consensos y el desarrollo de propuestas orientadas a consolidar un sistema de justicia accesible, equitativo y sensible a las necesidades de la ciudadanía.

Participaron en la inauguración el magistrado Carlos Rafael Flores Domínguez en representación del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baja California, magistrado Alejandro Isaac Fragozo López; la secretaria general de la UABC, Edith Montiel Ayala; la presidenta del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, magistrada Carola Andrade Ramos; la vicerrectora del Campus Tijuana de esa casa de estudios, Haydeé Gómez Llanos Juárez, y la atleta paralímpica y participante de las mesas de diálogo como representante de la sociedad civil, Tania Lorena Jiménez Manzanares.

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FGR